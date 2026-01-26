ИЗПРАТИ НОВИНА
Преподаватели от СУ: Това е грубо погазване на конституционния модел
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:56
Преподаватели от катедра "Международно право и международни отношения“ на Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски“ излязоха с обща позиция против участието на България в така наречения "Борд за мир“, инициатива на президента на САЩ Доналд Тръмп.

В отворено писмо академиците предупреждават за сериозни правни и конституционни проблеми, които страната ни може да срещне при присъединяването към организацията.

Преподавателите подчертават, че подписването на Хартата на "Борд за мир“ от министър-председателя, извършено без обсъждане в Народното събрание и без публичен дебат, представлява "грубо погазване на конституционния модел на формиране на външната политика на Република България“.

Те добавят, че актът нарушава реда за сключване на международни договори според Закона за международните договори и характеризира произволно упражняване на публична власт, несъвместимо с функционирането на страната като европейска демокрация, основана на върховенството на правото.

Според юристите съдържанието на учредителния акт на "Борд за мир“ поставя изключителни решаващи правомощия в ръцете на едно физическо лице, което може да ги упражнява пожизнено и да определя еднолично кой да ги "наследи“. Това, според академиците, е несъвместимо с българската конституция и принципите на международното публично право, включително суверенното равенство на държавите.

Освен това присъединяването на България към "Борд за мир“ може да противоречи на задълженията на страната като член на Европейския съюз. Преподавателите отбелязват, че България е длъжна да формира и води външната си политика в съответствие с целите, ценностите и общите политики на ЕС, и че едностранното й участие в организацията би нарушило принципите на лоялно сътрудничество и солидарност между държавите-членки.

"Този акт заплашва да компрометира и делегитимира България в рамките на ЕС, като заличи доверието, че страната ни може да бъде надежден и добросъвестен партньор“, се посочва в позицията на преподавателите.

В заключение, авторите на писмото апелират към Народното събрание да не ратифицира международното споразумение, тъй като то нарушава както Конституцията на България, така и международните задължения на страната.

Позицията е подписана от доц. д-р Боряна Мусева, доц. д-р Иван Стойнев, доц. д-р Мира Кънева, доц. д-р Христо Христев, доц. д-р Юлия Захариева, гл. ас. д-р Мартин Бъбаров, ас. д-р Екатерина Методиева, ас. Даяна Килова, ас. Димитър Гочев и ас. Стоян Мадин.







