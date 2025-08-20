ЗАРЕЖДАНЕ...
|Преназначиха ген. Емил Тонев за шеф на НСО
На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 7, т. 1 и чл. 8, ал. 3 от Закона за Националната служба за охрана президентът Румен Радев издаде указ, с който преназначава генерал-майор Емил Тонев на длъжността началник на Националната служба за охрана.
Генерал-майор Емил Тонев заема поста от 2020 година.
По-рано днес премиерът Росен Желязков обяви, че ще предложи на кабинета да одобри предложението за преназначаването на ген. Тонев. Искането за съгласие по номинацията е било отправено от държавния глава Румен Радев.
