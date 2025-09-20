© виж галерията Делян Пеевски, лидер на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО получи отговор от премиера за работата по кризата с водите. Това съобщиха от пресцентъра на партията.



"Във вторник, заместник-председателите на ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО ще се включат в работата на Националния борд по водите, защото хората и работата за решаването на техните проблеми са нашата мисия", пишат още в прессъобщението.