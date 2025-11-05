Премиерът Желязков: Присъединяването ни към Шенгенското пространство и предстоящото влизане в еврозоната укрепват икономическата стабилност

© Министерски съвет България е стабилен, предвидим и сигурен икономически партньор в региона, със силни търговски връзки и добри перспективи за бъдещо развитие и сътрудничество. Скорошното ни присъединяване към Шенгенското пространство и предстоящото влизане в еврозоната след по-малко от два месеца укрепват икономическата стабилност, финансовата предвидимост и свързаността на България в Европа. Това заяви министър-председателят Росен Желязков по време на срещата си с главния изпълнителен директор на Sensata Technologies Щефан фон Шукман.



Двамата обсъдиха ползотворното сътрудничество до момента, партньорството между двете държави в сферата на иновациите, намаляването на регулаторната и бюрократичната тежест, задържане на инвеститорите и привличането на нови, както и потенциални разширения на съществуващите производства в България.



"Българското правителство прилага комплекс от политики и мерки, насочени към засилване на конкурентоспособността на националната икономика“, посочи премиерът и допълни, че сред тях са: подобряване на бизнес климата чрез административни реформи, целящи намаляване на бюрократичната тежест, дерегулация и насърчаване на дигитализацията в публичния сектор. Политиките на правителството са фокусирани върху създаването на благоприятна среда за високотехнологични и иновативни производства, включително и в автомобилната индустрия.



"България инвестира в инфраструктура, образование, професионално обучение и научни изследвания в сферата на технологиите, за да осигури квалифицирана работна сила. Всички тези усилия са в синхрон с европейските политики за зелена и цифрова трансформация и имат за цел устойчив икономически растеж и повишаване на привлекателността на България за чуждестранни инвестиции“, подчерта Желязков



Министър-прдеседателят акцентира и върху това, че страната ни е заинтересована от насочване на инвестиции към високотехнологични производства и услуги със средна и висока добавена стойност. Сред приоритетните сектори са автомобилната индустрия, електрониката, ИТ и аутсорсинг, роботика и мехатроника. Автомобилният сектор в България е сред високоперспективните и динамично развиващи се индустрии в страната. Секторът демонстрира устойчив растеж, въпреки предизвикателната глобална икономическа среда, отбелязаха Желязков и Шукман.



Двамата се обединиха около това, че двустранните инвестиции между България и САЩ се развиват успешно, но съществува неоползотворен потенциал, който следва да се разглежда задълбочено, като това ще затвърди и разшири стратегическите връзки между двете държави.



В срещата участваха вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев и министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов