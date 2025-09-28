ИЗПРАТИ НОВИНА
Премиерът Росен Желязков: Сребърните медали са феноменален успех - цяла България ви благодари!
Автор: Десислава Томева 16:55
©
Всички политици, в това число и премиерът Росен Желязков показаха гордия български дух след невероятното представяне на младия волейболен отбор на България, отвоювал достойно среброто на Световното първенство.

Националите ни по волейбол показаха колко много може да постигне българинът със своя талант, воля и огромни усилия.

Отдавам признание на играчите, треньорите, целия щаб, федерацията и всички, които допринесоха за този успех. Убеден съм, че най-доброто за този отбор тепърва предстои!

Гордеем се с вас, момчета и горе главите!

Сребърните медали са феноменален успех - цяла България ви благодари!


