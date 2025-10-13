ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Прегазеният железничар в Мездра се разбрал с машинистите да скочи в движение от влака
Един от служителите на железопътния транспорт е пътувал в товарната композиция на частен превозвач. Разбрал се с машинистите да намалят влака при гарата, за да слезе, но мъжът скочил още в движение на влака и попаднал под колоосите му. А след направените проби за алкохол и дрога на машинистите се оказало, че и двамата са дрогирани.
Малко след 6.00 ч. сутринта, когато приключила смяната на 49-годишния железничар, се договорил с машинистите на една от товарните композиции да го оставят на гарата в Мездра, за да се прибере. Влакът е на частен превозвач, няма право да спира на гарата в Мездра, затова уговорката била, когато машинистите намалят скоростта, мъжът да скочи в движение. Ревизорът обаче попаднал под колоосите на влака и бил прегазен. Въпреки бързата намеса на спешните медици, мъжът е издъхнал по пътя за болницата.
"Нищо не се знае, не можем да кажем нищо, защото няма свидетели и не сме били там", каза Данаил Димитров, ревизор в БДЖ пре БНТ.
Оказало се, че машинистите са били дрогирани. Единият е с положителен резултат за метамфетамин, а другият за канабис и метамфетамин.
"Мисля, че е бил в момента на смяна. Той е слезнал в движение и е попаднал под влака. Не мога да ви кажа защо е слязъл. За момента никой не знае. Ние не ги тестваме за наркотици, нямаме такива компетенции", коментира Иван Иванов, началник-гара Мездра.
А транспортният министър беше категоричен, че няма разлика между престъплението на дрогирани машинисти и на дрогирани шофьори.
"Това вече е престъпление. Това е равносилно на карането пиян или карането под наркотична зависимост и по българските пътища", заяви Гроздан Караджов, вицепремиер и министър на транспорта и съобщенията.
Той допълни, че контролът трябва да бъде засилен, както за двете държавни компании, така и за частните превозвачи.
"Трябва да се потърсят гаранции и отговорности и от частните превозвачи, че спазват същите правила за безопасност, които ние наложихме февруари и март", каза Гроздан Караджов.
По случая тече разследване, като машинистите не са задържани, уточниха от полицията.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Слаб шофьор на такси сътвори безумието на деня, заби се в рейс, м...
20:32 / 13.10.2025
Утре сняг, ето къде
19:49 / 13.10.2025
Гърците луднаха по България, идва им доста евтино
19:20 / 13.10.2025
Шкварек: Покровителстваните мутри и контролираните цигани са враг...
19:26 / 13.10.2025
При полицейска операция в София са открити трима, обявени за общо...
17:21 / 13.10.2025
Пълен застой на АМ "Тракия"
17:20 / 13.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
22:15 / 11.10.2025
Сашка Васева: Готова съм
09:30 / 12.10.2025
Тежки новини за крал Чарлз III
15:44 / 13.10.2025
"Мерцедес" напуска Германия, мести се в Източна Европа
12:40 / 13.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS