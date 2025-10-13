ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Прегазеният железничар в Мездра се разбрал с машинистите да скочи в движение от влака
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:51Коментари (0)243
© БНТ
На 12 октомври ви съобщихме за пореден инцидент с БДЖ. Машинисти прегазиха свой колега. Трагичният инцидент е станал на гарата в Мездра.

Един от служителите на железопътния транспорт е пътувал в товарната композиция на частен превозвач. Разбрал се с машинистите да намалят влака при гарата, за да слезе, но мъжът скочил още в движение на влака и попаднал под колоосите му. А след направените проби за алкохол и дрога на машинистите се оказало, че и двамата са дрогирани.

Малко след 6.00 ч. сутринта, когато приключила смяната на 49-годишния железничар, се договорил с машинистите на една от товарните композиции да го оставят на гарата в Мездра, за да се прибере. Влакът е на частен превозвач, няма право да спира на гарата в Мездра, затова уговорката била, когато машинистите намалят скоростта, мъжът да скочи в движение. Ревизорът обаче попаднал под колоосите на влака и бил прегазен. Въпреки бързата намеса на спешните медици, мъжът е издъхнал по пътя за болницата.

"Нищо не се знае, не можем да кажем нищо, защото няма свидетели и не сме били там", каза Данаил Димитров, ревизор в БДЖ пре БНТ.

Оказало се, че машинистите са били дрогирани. Единият е с положителен резултат за метамфетамин, а другият за канабис и метамфетамин.

"Мисля, че е бил в момента на смяна. Той е слезнал в движение и е попаднал под влака. Не мога да ви кажа защо е слязъл. За момента никой не знае. Ние не ги тестваме за наркотици, нямаме такива компетенции", коментира Иван Иванов, началник-гара Мездра.

А транспортният министър беше категоричен, че няма разлика между престъплението на дрогирани машинисти и на дрогирани шофьори.

"Това вече е престъпление. Това е равносилно на карането пиян или карането под наркотична зависимост и по българските пътища", заяви Гроздан Караджов, вицепремиер и министър на транспорта и съобщенията.

Той допълни, че контролът трябва да бъде засилен, както за двете държавни компании, така и за частните превозвачи.

"Трябва да се потърсят гаранции и отговорности и от частните превозвачи, че спазват същите правила за безопасност, които ние наложихме февруари и март", каза Гроздан Караджов.

По случая тече разследване, като машинистите не са задържани, уточниха от полицията.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Слаб шофьор на такси сътвори безумието на деня, заби се в рейс, м...
20:32 / 13.10.2025
Утре сняг, ето къде
19:49 / 13.10.2025
Гърците луднаха по България, идва им доста евтино
19:20 / 13.10.2025
Шкварек: Покровителстваните мутри и контролираните цигани са враг...
19:26 / 13.10.2025
При полицейска операция в София са открити трима, обявени за общо...
17:21 / 13.10.2025
Пълен застой на АМ "Тракия"
17:20 / 13.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
22:15 / 11.10.2025
Още два дни около Нова година стават почивни, почти няма да работим по празниците
Още два дни около Нова година стават почивни, почти няма да работим по празниците
14:10 / 11.10.2025
Пламен Димитров: Не може сиренето да е 11,63 лева на борсата, а в търговските вериги да е 19
Пламен Димитров: Не може сиренето да е 11,63 лева на борсата, а в търговските вериги да е 19
11:51 / 11.10.2025
Сашка Васева: Готова съм
Сашка Васева: Готова съм
09:30 / 12.10.2025
Тежки новини за крал Чарлз III
Тежки новини за крал Чарлз III
15:44 / 13.10.2025
"Мерцедес" напуска Германия, мести се в Източна Европа
"Мерцедес" напуска Германия, мести се в Източна Европа
12:40 / 13.10.2025
Слави Трифонов: От днес моят колега и приятел Иво Сиромахов не работи при нас
Слави Трифонов: От днес моят колега и приятел Иво Сиромахов не работи при нас
19:31 / 11.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Хороскоп за деня
Конфликт Израел-Газа
БК Академик Пловдив
Световни квалификации - Мондиал 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: