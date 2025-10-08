ЗАРЕЖДАНЕ...
|Предупредиха туристите, които догодина ще летуват в Елените
Това е насипано през годините на бурно строителство и се състои от строителни отпадъци. Отгоре е замаскирано с малко пръст, но вътре е пълно с парчета гипскартон, метални профили, нагънати арматури, тухли, бетон, стъкла, тръби, земни маси от изкопни работи... всичко, което остава като боклук след един строеж.
Голяма част от тези строителни отпадъци наводнението отнесе в плитчините на морето, там, където хората лятото плуват.
За някои любители на екстремните спортове ще е интересно преживяване гмуркането на Елените през следващия сезон. Плуваш си и хоп рамка от дограма, хоп Форд - транзит, хоп скулптура от нагъната арматура...", написа Радослав Славов.
