Предупредиха туристите, които догодина ще летуват в Елените
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:17
©
виж галерията
"За да ви стане по-ясно и за нагледност, с червено съм очертал къде минаваше коритото на реката, преди застрояването! А този хълм, който виждате очертан в жълто, с размерите на седем етажният хотел построен точно върху коритото на реката, не е естествен!

Това е насипано през годините на бурно строителство и се състои от строителни отпадъци. Отгоре е замаскирано с малко пръст, но вътре е пълно с парчета гипскартон, метални профили, нагънати арматури, тухли, бетон, стъкла, тръби, земни маси от изкопни работи... всичко, което остава като боклук след един строеж.

Голяма част от тези строителни отпадъци наводнението отнесе в плитчините на морето, там, където хората лятото плуват.

За някои любители на екстремните спортове ще е интересно преживяване гмуркането на Елените през следващия сезон. Плуваш си и хоп рамка от дограма, хоп Форд - транзит, хоп скулптура от нагъната арматура...", написа Радослав Славов.


Още по темата:
08.10.2025 НИМХ промени прогнозата си за днес, обяви червени кодове
08.10.2025 Дърво се стовари в Пловдив, счупи пейка
08.10.2025 Архитект за Елените: Възможно е реката да е изчезнала от кадастъра
08.10.2025 Много дъжд и в сряда, ето къде
07.10.2025 Интензивните валежи в сряда се пренасят на нови места, риск от наводнения и още сняг
07.10.2025 Кметът на община Калояново: Дано не се повтори адът от морето
Все още няма коментари към статията.

Статистика: