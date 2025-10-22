Предстои голяма промяна за Google Maps

© Google подготвя най-голямата трансформация на Maps досега. В новата бета версия за Android се появи експерименталната функция Ask Maps, която има потенциала да превърне популярното приложение в пълноценен AI асистент, съобщава Digital.bg.



Ask Maps е нов модул, който съчетава изкуствен интелект и навигация в реално време. След активиране на функцията под лентата за търсене се появява специален бутон, който отваря интерфейс в стил Gemini — с персонализирано приветствие, примерни въпроси и голям прозорец за разговор.



Потребителите могат да комуникират с Maps чрез писане или гласови команди, а системата отговаря моментално и визуализира информацията директно върху картата.



Например, ако попитате: "Кой е най-високият връх в Япония?“, изкуственият интелект не само ще отговори, че това е Фуджи, но и автоматично ще го покаже на картата — без допълнителни действия.



Функцията все още е в етап на изпитания, но първите тестове показват колко различно може да изглежда бъдещето на навигацията. Наблюдават се дребни неточности — например повтарящи се отговори или грешно позиционирани локации — но това е нормално за ранна AI интеграция.



Най-голямото предимство на Ask Maps е, че обединява разговор с асистент и навигация в едно място. Потребителите вече няма да се налага да превключват между отделни приложения — могат да зададат въпрос и веднага да видят резултата върху картата.



Това прави пътуванията значително по-интуитивни. Ще получавате препоръки за заведения, забележителности и маршрути в реално време, ще може да планирате пътувания директно чрез разговор и ще се ориентирате по-бързо в непознати градове, без да напускате приложението.



Ask Maps все още не е достъпна за всички региони, но Google планира постепенното ѝ разгръщане за масовите потребители на Android през следващите месеци.



С тази функция Google Maps се доближава още повече до визията за умна, интерактивна и персонализирана навигация, която разбира потребителя и му показва света в реално време — не просто чрез маршрути, а чрез разговор.