ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Председателят на таксиметровия синдикат: В очите на хората шофьорите се превърнаха в "помпаджии"
Огромни проблеми около Нова година
"Относно нашите апарати и въвеждането на еврото - факт е, че всичките апарати от новия модел, които вече се употребяват, безпроблемно прехвърлиха в евро, превалутираха оборотите. При стария модел апарати в 100% от случаите ни се случиха проблеми. В много малка част от тези апарати, непосредствено преди Нова година, беше подновен микропроцесорът", каза председателят на Националния таксиметров синдикат Красимир Цветков.
Той поясни, че при апаратите, на които е бил подменен процесорът, по неясни причини са започнали да показват двойна цена.
"При един изминат километър клиентите трябваше да плащат като за два. Стигна се до фрапиращи случаи, като например клиент, който се вози редовно. Той пътува от "Дружба" до Владая и неговата сметка по магичен начин стана 90 лв. Продължава коригирането на тези апарати. Но въпросът е как и защо се стигна до това нещо. Говорим за апарати, които трябваше да бъдат преведени в съответствие с изискването на Закона за въвеждането на еврото. Интересно е и това, което се случи със старите апарати, те нямаха чип за автоматично превалутиране", допълни пред Bulgaria ON AIR Цветков.
"За тези четири работни дни около 3% от тези апарати в София бяха оборудвани с такъв процесор и 0% в градовете извън София. Това е 100-процентово нарушение. В очите на хората тези шофьори се превърнаха в "помпаджии" и нарушители на закона", подчерта гостът.
Собственикът на сервиз Алекс Иванов сподели, че подмяната на чипа отнема няколко минути.
"Става сравнително бързо. Проблемът е, че шофьорите трябва да спрат да работят за няколко часа, за да дойдат да подменят чипа. Проблемът е, че чипът се сменя за трети път", коментира сервизният техник.
Красимир Цветков риторично попита защо се налага смяна на чипа за трети път.
"Въпросите са относно цялата дейност на този производител, нарушенията не са от сега. Злонамерената промяна на тези апарати в ущърб на клиентите започна преди 15 години с незаконно скриване на такса "повикване". По неясни причини това години минава през метрологията. Законът за еврото само извади на преден план и на дневен ред това нарушение", категоричен бе той.
"Сега, когато се смени чипът, се гарантира, че апаратът ще работи коректно", увери Иванов.
Той посочи, че пред неговия сервиз още от сутринта има опашка, но служителите му работят изключително бързо.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1660
|предишна страница [ 1/277 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
От Германия: Да се спрат социалните помощи за бедни мигранти от Б...
11:10 / 05.01.2026
Психолог съветва как да влезем бързо в работен режим след дългите...
11:30 / 05.01.2026
Николай Василев: Никоя държава не е била по-подготвена от Българи...
10:37 / 05.01.2026
BBC: Най-бедната страна в Европейския съюз изпревари Полша, Чехия...
09:55 / 05.01.2025
Шефът на една от големите търговски вериги: Няма чужди евроцентов...
10:00 / 05.01.2026
Собственик на селски магазин: Стресът е голям. Казвам на хората д...
09:34 / 05.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
10:14 / 04.01.2026
Малката Анастасия от Рогош спечели награда на международен конкурс
21:00 / 03.01.2026
Клиент на ресторант: Супата беше 4,99 лева, а днес вече е 4,10 евро!
14:04 / 04.01.2026
Голям супермаркет в Пловдив ще получи акт за спекула с цените
20:02 / 03.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS