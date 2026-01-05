ИЗПРАТИ НОВИНА
Председателят на таксиметровия синдикат: В очите на хората шофьорите се превърнаха в "помпаджии"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:10
©
От 1 януари таксиметровите тарифи в София се повишиха с 18,6%. Междувременно някои от апаратите в колите таксуваха двойно изминатото разстояние в новогодишната нощ.

Огромни проблеми около Нова година

"Относно нашите апарати и въвеждането на еврото - факт е, че всичките апарати от новия модел, които вече се употребяват, безпроблемно прехвърлиха в евро, превалутираха оборотите. При стария модел апарати в 100% от случаите ни се случиха проблеми. В много малка част от тези апарати, непосредствено преди Нова година, беше подновен микропроцесорът", каза председателят на Националния таксиметров синдикат Красимир Цветков.

Той поясни, че при апаратите, на които е бил подменен процесорът, по неясни причини са започнали да показват двойна цена.

 

"При един изминат километър клиентите трябваше да плащат като за два. Стигна се до фрапиращи случаи, като например клиент, който се вози редовно. Той пътува от "Дружба" до Владая и неговата сметка по магичен начин стана 90 лв. Продължава коригирането на тези апарати. Но въпросът е как и защо се стигна до това нещо. Говорим за апарати, които трябваше да бъдат преведени в съответствие с изискването на Закона за въвеждането на еврото. Интересно е и това, което се случи със старите апарати, те нямаха чип за автоматично превалутиране", допълни пред Bulgaria ON AIR Цветков.

"За тези четири работни дни около 3% от тези апарати в София бяха оборудвани с такъв процесор и 0% в градовете извън София. Това е 100-процентово нарушение. В очите на хората тези шофьори се превърнаха в "помпаджии" и нарушители на закона", подчерта гостът.

 

Собственикът на сервиз Алекс Иванов сподели, че подмяната на чипа отнема няколко минути.

"Става сравнително бързо. Проблемът е, че шофьорите трябва да спрат да работят за няколко часа, за да дойдат да подменят чипа. Проблемът е, че чипът се сменя за трети път", коментира сервизният техник.

Красимир Цветков риторично попита защо се налага смяна на чипа за трети път.

 

"Въпросите са относно цялата дейност на този производител, нарушенията не са от сега. Злонамерената промяна на тези апарати в ущърб на клиентите започна преди 15 години с незаконно скриване на такса "повикване". По неясни причини това години минава през метрологията. Законът за еврото само извади на преден план и на дневен ред това нарушение", категоричен бе той.

"Сега, когато се смени чипът, се гарантира, че апаратът ще работи коректно", увери Иванов.

Той посочи, че пред неговия сервиз още от сутринта има опашка, но служителите му работят изключително бързо.


