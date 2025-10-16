ИЗПРАТИ НОВИНА
Предприемач: При покупка на килограм сирене, който е 20 лв., 10 лв. остават в търговеца на дребно
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:37Коментари (0)312
© Bulgaria ON AIR
До 90% стига надценката върху млечните продукти от цената на едро до крайната в магазините в България. Това показва проверка на Комисията за защита на конкуренцията, извършена в стотици обекти.

За сравнение – в повечето европейски държави надценката варира между 25 и 35 на сто.

"Въпросът защо е скъпо млякото не е изцяло към производителите. Потребителят търгува крайния продукт от търговеца. Крайната цена има няколко компонента - преработка, реклама. Проблемът у нас е, че тази структура е силно изкривена и една огромна част от печалбата остава в търговията на дребно" заяви председателят на Националната асоциация на млекопреработвателите Владислав Михайлов пред Bulgaria ON AIR.

По думите му у нас близо 50% от това, което плаща крайният клиент, остава само в сектор "Търговия".

"При покупка на килограм сирене, който е 20 лв., 10 лв. остават в търговеца на дребно. С другите 10 лв. се плаща надолу по веригата. Крайната цена се образува несправедливо спрямо потребителите. Основният проблем дойде с Ковид и след него. Тогава, тъй като потребителите започнаха да купуват повече продукти, намаля покупката на готова храна от ресторанти и почнаха да се пробват надценки от 50-60%", допълни Михайлов.

Нужна е намесата на държавата

По думите му нищо не може да оправдае високата надценка и високите цени.

"Има базисни неща в икономиката. В ситуация, в която принципите на свободния пазар са нарушени, държавата е длъжна да се намеси, защото иначе един или няколко на брой субекта могат да влияят на пазара. Не е справедливо да работиш на 60, 80 или 100% надценка. Принципът при търговията е 10-15% надценка, за да излязат на печалба", категоричен е гостът.

Качеството не е водещ фактор

Ще влезе евтина суровина в България и ще създаде сериозна конкуренция, предупреди Михайлов.

"При големите търговски вериги качеството не ги интересува. Не се допуска продукт, който може да навреди на здравето, но качеството не е добро. Голям проблем ще бъде за животновъдите, ако започне да влиза евтино сухо мляко от чужбина. Проблемът ще засегне цяла Източна Европа. Украйна е една от държавите със сериозно производство", изтъкна той.


Статистика: