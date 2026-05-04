Експертът в недвижими имоти Иво Димовски публикува обширен коментар за състоянието на имотния пазар в България, в който оспорва твърденията за рязък спад и в същото време защитава идеята, че пазарът се преструктурира, а не се срива. В началото на позицията си Димовски заявява: "Пазарът наистина се срути и не мога да продам този имот.“

Той обаче бързо поставя под съмнение подобни изводи, като критикува медийни и експертни интерпретации за спад от около -43% на годишна база в определени тримесечия.

Според него подобни данни са подвеждащи, защото:

"Това е икономически неправилно, защото се сравнява най-силното тримесечие с най-слабото.“

Той твърди, че сезонността в имотния пазар е системно игнорирана и че подобни спадове се наблюдават регулярно всяка година.

Димовски разширява тезата си към начина, по който се комуникира икономическа информация в България:

"Българите обичаме драмата и края на света… новините са ни пълни само с депресия.“

Той обвинява медийното пространство и част от "експертите“ в сензационализъм, който според него изкривява реалната картина.

Основната му икономическа теза е, че пазарът не пада равномерно, а се разделя.

Според него:

"Пазарът на нискокачествените имоти, на спекулантите, както и силно надценените е в тотален колапс.“

За разлика от това, качествените имоти продължават да намират купувачи, ако отговарят на определени критерии - добра локация, модерна среда и реалистична цена.

Димовски свързва търсенето на имоти не само с икономика, но и с качеството на градската среда. Той описва остарелия жилищен фонд в страната с критичен тон:

"България има един от най-остарелите жилищни фондове в Европа.“

И добавя образно:

"Повечето стари блокове смърдят на зеле и чушки… фасадите им се рушат все едно сте в филма The Last of Us.“

"Масово младите хора днес са израснали по стари блокове, където чуваш съда да си пуска водата в тоалетната. Те не си представят техният живот да угасне на такова място. Те искат среда, не имот. Те искат да могат да излязат от входа и минат по хубавия тротоар, искат да има озеленяване и да може детето им да тича без да се притесняват от поредния идиот, които кара бясно по малките улички", обяснява тезата си Димовски.

Според него новото поколение купувачи търси не просто жилище, а среда за живот - инфраструктура, зелени площи и безопасност.

Особено остър е коментарът му към строително-ремонтния сектор. Димовски описва типичен ремонтен процес като непредвидим и хаотичен:

"На никого не му се занимава с майстори. Идва Пенчо, казва ти, че ще ти направи банята за 5000 евро за 20 дни. Казваш ок и разбираш, че си направил най-голямата ти грешка в живота. Пенчо е неграмотен и често не знае какво прави, той ти казва 20 дни, но никога не е работил работа с добра дисциплина. Той носи пясък и вар за да ти маже стените. Купува си 2 литра бира и си работи с нея.

Та, минават 20 дни и банята ти е на 35% готова, а Пенчо ти съобщава, че цената е вече 7500 евро щото не бил калкулирал нещо в първоначалната сметка. Ти питаш къде е ексела с първата оферта, той те пита “Кво е Ексел, брат?"

В заключителната си част Димовски обобщава, че проблемът не е общ срив, а селекция:

"Пазарът на готови, хубаво направени имоти е ликвиден… ако имаш продукт в хубава сграда и среда.“

Той подчертава три ключови условия за успешна продажба - качествена среда без инфраструктурни проблеми, реалистична, а не надценена цена и модерен и добре изпълнен имот