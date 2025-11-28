ИЗПРАТИ НОВИНА
Предприемач: Ако България беше една фирма, щях да уволня всички управители
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:41Коментари (0)622
©
Ако България беше една фирма, щях да уволня всички управители. Това заяви пред БНР Николай Качаров, доктор по физика и инженер, който работи за едни от най-големите енергийни компании в Европа и Близкия изток.

Той коментира размера на сумата от 2 млрд. евро, за която управляващите ни пресметнаха, че могат да закупят българските активи "Лукойл.

"Държавата има право да реши да национализира един актив. Но доколко това е съобразно, имайки предвид всички други проблеми с бюджета, малко е преувеличена необходимостта да се приватизира в този момент.

Държавата показа в последните години абсолютна липса на капацитет да управлява и да решава енергийни проблеми.

Беше подписан един катастрофален договор, за който вече странно не се говори – този с "Боташ". Не мога да дам ключовете на най-голямата рафинерия на същите, които подписаха такъв договор, с който се заробва "Булгаргаз".

Проблемът на българската "Топлофикация" не е фундаментален, а е въпрос на управление, каза той в предаването "Хоризонт до обед".

"От 30 години се лашка между идеите да се приватизира, да се даде на концесия и сме все още там, минавайки през историите с Вальо Топлото и т.н. Днес "Топлофикация" е още по-заробена, защото трябва да купува газ и да включва в цената на газта тази надбавка, която се плаща на "Боташ".

Още преди 20 години казвах, когато моята тогавашна фирма се интересуваше от това да вземе контрола на "Топлофикация", че колкото повече се чака, толкова повече ще става невъзможно. В момента дългът, според мен, е към милиард.

Докато с "Нефтохим" историята е малко сложна и е трудно да се анализира, историята с "Топлофикация" е кристално ясна. Там има една базова несъответственост между това, което "Топлофикация" може да прави, това, което е необходимостта на пазара и алтернативните решения за отопление на града. Проблемът е и социален. Но не видях българското правителство и кметството на София да взимат структурни решения вече 20 години.

Основният проблем на българското управление е да намери капацитет, да анализира, да предлага решения. Имам чувството, че все повече в кабинетите в министерствата има дефицит на експертиза".







