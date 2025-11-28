ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Предприемач: Ако България беше една фирма, щях да уволня всички управители
Той коментира размера на сумата от 2 млрд. евро, за която управляващите ни пресметнаха, че могат да закупят българските активи "Лукойл.
"Държавата има право да реши да национализира един актив. Но доколко това е съобразно, имайки предвид всички други проблеми с бюджета, малко е преувеличена необходимостта да се приватизира в този момент.
Държавата показа в последните години абсолютна липса на капацитет да управлява и да решава енергийни проблеми.
Беше подписан един катастрофален договор, за който вече странно не се говори – този с "Боташ". Не мога да дам ключовете на най-голямата рафинерия на същите, които подписаха такъв договор, с който се заробва "Булгаргаз".
Проблемът на българската "Топлофикация" не е фундаментален, а е въпрос на управление, каза той в предаването "Хоризонт до обед".
"От 30 години се лашка между идеите да се приватизира, да се даде на концесия и сме все още там, минавайки през историите с Вальо Топлото и т.н. Днес "Топлофикация" е още по-заробена, защото трябва да купува газ и да включва в цената на газта тази надбавка, която се плаща на "Боташ".
Още преди 20 години казвах, когато моята тогавашна фирма се интересуваше от това да вземе контрола на "Топлофикация", че колкото повече се чака, толкова повече ще става невъзможно. В момента дългът, според мен, е към милиард.
Докато с "Нефтохим" историята е малко сложна и е трудно да се анализира, историята с "Топлофикация" е кристално ясна. Там има една базова несъответственост между това, което "Топлофикация" може да прави, това, което е необходимостта на пазара и алтернативните решения за отопление на града. Проблемът е и социален. Но не видях българското правителство и кметството на София да взимат структурни решения вече 20 години.
Основният проблем на българското управление е да намери капацитет, да анализира, да предлага решения. Имам чувството, че все повече в кабинетите в министерствата има дефицит на експертиза".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Омбудсманът: Не приемам поредното увеличение на цените на ВиК усл...
15:31 / 28.11.2025
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази пра...
14:22 / 28.11.2025
Скандал между Борисов, Асен Василев и Ивайло Мирчев в парламента
13:02 / 28.11.2025
Тежък сблъсък до АМ "Тракия"
12:34 / 28.11.2025
Адвокат: Масовите сделки на вторичния пазар, където физически лиц...
12:22 / 28.11.2025
Синоптиците издадоха две предупреждения за утре
12:18 / 28.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
През 2026 година започва нов етап за човечеството
19:21 / 26.11.2025
Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
15:19 / 27.11.2025
Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР
14:41 / 27.11.2025
МВР взе две решения за Околовръстното на Пловдив
11:55 / 26.11.2025
Обявиха най-висока степен на опасност за 28 ноември
13:33 / 27.11.2025
Загиналото семейство се е прибирало от рожден ден на едногодишно дете
08:16 / 26.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS