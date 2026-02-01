ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Предложиха паметникът на Альоша в Пловдив да носи надпис за окупацията и жертвите на комунизма
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:20Коментари (0)0
©
Граждани излязоха с предложение на паметника "Альоша“ да бъде поставена метална табела с текст: "Този паметник е посветен на тези, които окупираха България, избиха и репресираха нейната интелигенция и я превърнаха от модерна европейска държава в изостанала съветска провинция.“

Идеята е провокирана от 1 февруари -  Деня на признателност и почит към жертвите на комунистическия режим. Според поддръжниците ѝ подобна стъпка би била "лесна и евтина“, без да се стига до демонтиране на самия монумент. 

В мотивите си инициаторите посочват, че България остава единствената страна от бившия Източен блок, която няма национален музей на комунизма, тоталитаризма или политическия терор. По думите им страната все още не е премахнала голяма част от символите на режима от градската среда и не е демонтирала пропагандните паметници, свързани със съветската армия.

Според тях това води до дълбоко обществено разделение и до парадокса "част от народа да продължава да обича и брани измислени "освободители“, без да осмисля събитията в България след края на Втората световна война. "Докога ще отричате, че Хитлер и Сталин са еднакво зло с милиони жертви?“, питат те.

Изборът на датата не е случаен. На 1 февруари 1945 г. Първи и Втори състав на т.нар. Народен съд произнасят смъртни присъди срещу регентите на България, 22-ма министри, 67 народни представители от XXV Народно събрание, съветници на царя и висши военни. Присъдите са изпълнени още същата нощ.

Официалното отбелязване на деня има за цел да съхрани паметта за репресираните и да даде гласност на събития, които десетилетия наред са били премълчавани или представяни изкривено. С въвеждането на тази дата в календара България се присъединява към европейската практика за почит към жертвите на тоталитарните режими на XX век.

Предложението за поставяне на табелата отново повдига въпроса за мястото на паметниците от комунистическата епоха в съвременната градска среда и за необходимостта от ясно историческо тълкуване.


Още по темата: общо новини по темата: 133
05.11.2025 На тази дата през 1957 г. Альоша застава над Пловдив и поставя началото на оживен спор, който продължава вече десетилетия
24.09.2025 Пловдив пренебрегва един от своите символи, Бунарджика загива бавно и
мъчително
01.07.2025 Митрофанова: Обществеността и градската администрация в Пловдив остават твърда опора за паметника на Альоша
03.04.2025 Хей, глупако, здравей!
26.02.2025 Референдум за Альоша? Това е загубена работа
25.02.2025 Филм за Альоша показа двете различни гледни точки към паметника чрез средствата на музиката
предишна страница [ 1/23 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Край на лева
08:02 / 01.02.2026
Божидар Божанов: ГЕРБ загуби европейския си облик
21:19 / 31.01.2026
Радев отговори на Кирил Петков
20:10 / 31.01.2026
Скок в цените в пунктове за годишни технически прегледи
18:49 / 31.01.2026
Зов за помощ: Млада жена и майка води тежка битка за живота си
15:52 / 31.01.2026
БСП избира лидер на 7 и 8 февруари
15:31 / 31.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
"Еконт": Спираме пощенските услуги
"Еконт": Спираме пощенските услуги
09:08 / 30.01.2026
Почина Деян Мендев
Почина Деян Мендев
13:10 / 30.01.2026
Пионка на Титюков: Шефката на социалните в Пловдив е в тежки схеми и със скъпо "Бентли"!
Пионка на Титюков: Шефката на социалните в Пловдив е в тежки схеми и със скъпо "Бентли"!
10:34 / 30.01.2026
Изпълнителен директор на банка: Клиенти внасяха по 50-60 000 лева на ден
Изпълнителен директор на банка: Клиенти внасяха по 50-60 000 лева на ден
10:39 / 31.01.2026
Гаджето на Юксел Кадриев с интересен бизнес
Гаджето на Юксел Кадриев с интересен бизнес
13:00 / 31.01.2026
Евробанкнотите, които са част от операция "Веселин Маринов", не подлежат на замяна
Евробанкнотите, които са част от операция "Веселин Маринов", не подлежат на замяна
09:58 / 30.01.2026
Финансов експерт: Българинът се чувства беден, въпреки че разполага с повече средства от много други държави
Финансов експерт: Българинът се чувства беден, въпреки че разполага с повече средства от много други държави
12:57 / 30.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Електронно таксуване в градския транспорт
Зима 2025/2026 г.
Евровизия 2026
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: