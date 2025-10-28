Предложиха да има прогресивен данък и по-висок осигурителен праг

© КТ "Подкрепа“ категорично се противопоставя на предложението за увеличение на ДДС от 20% на 22%, като предупреждава, че подобна мярка ще намали покупателната способност на работещите и ще доведе до допълнителна инфлация, която пряко ще се отрази на домакинствата.



Според синдиката дългогодишната данъчна и осигурителна политика в страната е довела до прехвърляне на тежестта върху ниските и средните доходи, докато високите доходи и печалби остават почти необлагани, а очакваният икономически растеж от тези мерки така и не се реализира.



В контекста на нарастващи геополитически и икономически рискове, както и на социално напрежение, КТ "Подкрепа“ предлага промяна на данъчно-осигурителната система, която да гарантира устойчивост на бюджета и по-справедливо разпределение на тежестите.



Основната идея е да се въведе прогресивно облагане на доходите с необлагаем минимум, който да съответства на минималната работна заплата, и семейно облагане, което да подпомага работещите семейства с деца. Средните доходи ще запазят ефективната ставка от 10%, докато високите доходи над максималния осигурителен праг ще бъдат облагани с по-високи ставки, така че данъчно-осигурителната тежест да бъде изравнена.



Синдикатът настоява и за промени в корпоративното облагане, включително повишаване на данъка върху дивиденти и ликвидационни дялове, облагане на доходи от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, както и на плащания към чуждестранни и офшорни фирми. Тези мерки целят да се намали износът на брутна добавена стойност извън страната, да се предотврати законното оптимизиране на данъци и осигуровки и да се стимулира легалният бизнес.



Не по-малко важна е осигурителната реформа, която предвижда увеличение на максималния осигурителен доход, без промяна на задължителните вноски, възстановяване на съотношението 60 към 40 между работодател и работник и разширяване на осигурителната база, включително доходите от капитал.



Освен това синдикатът подчертава необходимостта от актуализиране на социалните обезщетения, особено за майчинство и отглеждане на дете, като това е важно не само за подпомагане на домакинствата, но и за преодоляване на демографската криза и намаляване на детската бедност, която в България достига около 35% от децата.



Прогнозите за бюджета показват, че без промени в данъчно-осигурителната система приходите ще достигнат 88,2 млрд. лв., а разходите ще бъдат 93,8 млрд. лв., което предполага дефицит около 6 млрд. лв.



В случай че предложените реформи бъдат приложени, приходите се очаква да нараснат до 97,2 млрд. лв., а разходите до 103,8 млрд. лв., като дефицитът ще остане в рамките на допустимия таван от 6,8 млрд. лв. Синдикатът подчертава, че тези мерки няма да изкривят икономическите решения, а ще насочат ресурсите към по-справедливо разпределение, ще стимулират легалния бизнес и ще защитят най-нискодоходните групи.



КТ "Подкрепа“ смята, че възстановяването на прогресивното облагане, изравняването на данъчно-осигурителната тежест и актуализирането на социалните плащания са ключови стъпки към стабилен бюджет и по-справедлива икономика, която отчита нуждите на всички граждани, а не само на високодоходните групи.



Разликата между плоския и прогресивния данък е предимно в начина, по който се облага доходът на гражданите. При плоския данък всички плащат един и същи процент, независимо дали доходът им е нисък, среден или висок. Това означава, че хората с по-ниски заплати носят относително по-голяма тежест спрямо дохода си, докато богатите плащат същия процент и реално се облагат по-леко.



Прогресивният данък, който предлага КТ "Подкрепа“, въвежда стъпаловидна система, при която ниските доходи са освободени или облагат с много нисък процент, средните доходи остават близо до сегашния ефективен размер, а високите доходи се облагат с по-висок процент. Целта е данъчното бреме да се разпредели по-справедливо – да се защити покупателната способност на хората с ниски доходи и да се изравнят неравенствата, като високодоходните плащат повече и така финансират социалната система и обществени услуги.