ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Предложиха да има прогресивен данък и по-висок осигурителен праг
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:24Коментари (0)74
©
КТ "Подкрепа“ категорично се противопоставя на предложението за увеличение на ДДС от 20% на 22%, като предупреждава, че подобна мярка ще намали покупателната способност на работещите и ще доведе до допълнителна инфлация, която пряко ще се отрази на домакинствата.

Според синдиката дългогодишната данъчна и осигурителна политика в страната е довела до прехвърляне на тежестта върху ниските и средните доходи, докато високите доходи и печалби остават почти необлагани, а очакваният икономически растеж от тези мерки така и не се реализира.

В контекста на нарастващи геополитически и икономически рискове, както и на социално напрежение, КТ "Подкрепа“ предлага промяна на данъчно-осигурителната система, която да гарантира устойчивост на бюджета и по-справедливо разпределение на тежестите.

Основната идея е да се въведе прогресивно облагане на доходите с необлагаем минимум, който да съответства на минималната работна заплата, и семейно облагане, което да подпомага работещите семейства с деца. Средните доходи ще запазят ефективната ставка от 10%, докато високите доходи над максималния осигурителен праг ще бъдат облагани с по-високи ставки, така че данъчно-осигурителната тежест да бъде изравнена.

Синдикатът настоява и за промени в корпоративното облагане, включително повишаване на данъка върху дивиденти и ликвидационни дялове, облагане на доходи от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, както и на плащания към чуждестранни и офшорни фирми. Тези мерки целят да се намали износът на брутна добавена стойност извън страната, да се предотврати законното оптимизиране на данъци и осигуровки и да се стимулира легалният бизнес.

Не по-малко важна е осигурителната реформа, която предвижда увеличение на максималния осигурителен доход, без промяна на задължителните вноски, възстановяване на съотношението 60 към 40 между работодател и работник и разширяване на осигурителната база, включително доходите от капитал.

Освен това синдикатът подчертава необходимостта от актуализиране на социалните обезщетения, особено за майчинство и отглеждане на дете, като това е важно не само за подпомагане на домакинствата, но и за преодоляване на демографската криза и намаляване на детската бедност, която в България достига около 35% от децата.

Прогнозите за бюджета показват, че без промени в данъчно-осигурителната система приходите ще достигнат 88,2 млрд. лв., а разходите ще бъдат 93,8 млрд. лв., което предполага дефицит около 6 млрд. лв.

В случай че предложените реформи бъдат приложени, приходите се очаква да нараснат до 97,2 млрд. лв., а разходите до 103,8 млрд. лв., като дефицитът ще остане в рамките на допустимия таван от 6,8 млрд. лв. Синдикатът подчертава, че тези мерки няма да изкривят икономическите решения, а ще насочат ресурсите към по-справедливо разпределение, ще стимулират легалния бизнес и ще защитят най-нискодоходните групи.

КТ "Подкрепа“ смята, че възстановяването на прогресивното облагане, изравняването на данъчно-осигурителната тежест и актуализирането на социалните плащания са ключови стъпки към стабилен бюджет и по-справедлива икономика, която отчита нуждите на всички граждани, а не само на високодоходните групи.

Разликата между плоския и прогресивния данък е предимно в начина, по който се облага доходът на гражданите. При плоския данък всички плащат един и същи процент, независимо дали доходът им е нисък, среден или висок. Това означава, че хората с по-ниски заплати носят относително по-голяма тежест спрямо дохода си, докато богатите плащат същия процент и реално се облагат по-леко.

Прогресивният данък, който предлага КТ "Подкрепа“, въвежда стъпаловидна система, при която ниските доходи са освободени или облагат с много нисък процент, средните доходи остават близо до сегашния ефективен размер, а високите доходи се облагат с по-висок процент. Целта е данъчното бреме да се разпредели по-справедливо – да се защити покупателната способност на хората с ниски доходи и да се изравнят неравенствата, като високодоходните плащат повече и така финансират социалната система и обществени услуги.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Цените на имотите в Пловдив достигат до 1900 евро на кв.м, най-ак...
09:20 / 28.10.2025
Рекордна цена за смилянския боб
08:47 / 28.10.2025
Направленията станаха електронни, но джипито ни вика в кабинета
09:27 / 28.10.2025
Проф. Георги Рачев зарадва жителите на Пловдив, София и Варна
07:59 / 28.10.2025
Временни ограничения в движението по "Хемус" и "Тракия"
07:54 / 28.10.2025
Мегаинвестицията, която ще отвори нови хиляда работни места в Пло...
08:09 / 28.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Купа на България сезон 2025/2026
Бюджет 2026
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
Предаване "Цветовете на Пловдив"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: