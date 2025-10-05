ИЗПРАТИ НОВИНА
Предимно слънчево време с повишение на температурите в Пловдив
08:35
Днешният ден в България ще бъде предимно слънчев, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Преди обяд на места в равнините се очакват ниска облачност или мъгла, а над Западна България – разкъсана висока облачност.

Вятърът ще се ориентира от югоизток – слаб, а в източните райони до умерен.

През деня температурите ще се повишат осезаемо в сравнение с предходните дни. Максималните стойности ще бъдат между 16° и 21°, в Пловдив – около 19°.

Вечерта от запад ще започне бързо заоблачаване, а през нощта срещу понеделник в Западна България се очакват валежи от дъжд.

По Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, като преди обяд на отделни места ще има ниска облачност или мъгла. През деня вятърът от югоизток ще се усили до умерен. Максималните температури ще достигнат 19°–21°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето временно ще отслабне до 2 бала.







