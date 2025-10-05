ЗАРЕЖДАНЕ...
|Предимно слънчево време с повишение на температурите в Пловдив
Вятърът ще се ориентира от югоизток – слаб, а в източните райони до умерен.
През деня температурите ще се повишат осезаемо в сравнение с предходните дни. Максималните стойности ще бъдат между 16° и 21°, в Пловдив – около 19°.
Вечерта от запад ще започне бързо заоблачаване, а през нощта срещу понеделник в Западна България се очакват валежи от дъжд.
По Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, като преди обяд на отделни места ще има ниска облачност или мъгла. През деня вятърът от югоизток ще се усили до умерен. Максималните температури ще достигнат 19°–21°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето временно ще отслабне до 2 бала.
