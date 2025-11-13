ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Празник е! Не отказвайте помощ
Св. Йоан е роден около 347 г. в Сирийска Антиохия в благочестиво семейство. Майка му, Антуса, овдовяла в ранна възраст, отгледала сина си в християнско въздържание и добродетел. Йоан е образован от един от най-известните ритори на времето си.
Не бива да започвате никакви важни задачи - всичко, започнато на този ден, може да се окаже по-трудно от обикновено. Не бива да се злоупотребява с храна и алкохол; смятало се е за неподходящо да се провеждат шумни празненства на този ден. Забранено е да се отказва помощ от тези, които искат помощ - отказът може да се "превърне в бедствие" или загуби.
На този ден се падат и Рождественски заговезни. Това е последният ден преди Коледните пости. На този ден се заговява. Яде се блажна храна.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Една от най-студените сутрини
08:58 / 13.11.2025
Бивш министър: 5 хил. служители в системата на МВР взимат и запла...
08:47 / 13.11.2025
Предлагат понижение на основната лихва при просрочените задължени...
08:23 / 13.11.2025
Прекрасно време ни очаква днес
07:54 / 13.11.2025
Има начин да намалите сметките за отопление тази зима
22:35 / 12.11.2025
Бензиностанциите на "Лукойл" в България няма да спрат работа!
22:21 / 12.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Известен сваляч е пребит в Пловдив от потърпевши мъже
15:45 / 11.11.2025
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
10:11 / 12.11.2025
Цитиридис се натрови
10:18 / 11.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS