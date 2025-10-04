ИЗПРАТИ НОВИНА
Празник е! Ето какво не трябва да се прави
Автор: ИА Фокус 08:44
©
Днес православната църква отбелязва паметта на св. свещеномъченик Йеротей, епископ на Атина. 

Св. Йеротей бил един от съветниците в атинския аеропаг. Самият апостол Павел го обърнал към Христа. Заедно с апостолите св. Йеротей отишъл в Ерусалим на успението на Пресвета Богородица.

Той бил един от тези, които пеели духовни песнопения, докато апостолите с благоговение носели пречистото тяло на светата Божия майка от дома на св. Йоан Богослов до нейния гроб в Гетсимания.

Какво не трябва да правите 

- Забранено е да се извършват земеделски дейности, особено засаждане – вярвало се е, че това ще отслаби реколтата.

- Не се шие и не се бродира след залез слънце – смятало се е, че човек "зашива съдбата си“.

- Не се дава и не се взема назаем – вярвало се е, че с това изнасяте богатството от дома си.

Народни знаци за времето на 4 октомври

- Ако денят е топъл и слънчев – очаква се дълга есен.

- Ако е облачно и студено – предстои сурова зима и ранни слани.

- Ако нощта е безветрена и звездна – времето ще бъде сухо.

- Ако гъските летят високо – зимата ще закъснее.

- Много паяжини – предвещават дълга и суха есен.







