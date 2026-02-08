ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Празник е!
Той се отличавал с голяма храброст и бързо се издигнал до най-висок чин в римската войска. А понеже бил християнин, служил за пример със своята скромност и грижа за другите. Неговият живот и добродетелите му привличали към християнската вяра жители на града и околността.
Когато през 320 г. източният император Лициний организирал гонение срещу християните, чул за стратилат Теодор, че е християнин и се отвращава от идолите. Тогава Лициний заминал за Ираклия, като се надявал да принуди стратилата да се откаже от вярата си и това да въздейства на народа да не приема християнството. Но Теодор ценял вярата си повече от всичко на света. Не се пречупил и от последвалите жестоки изтезания. Лициний изпаднал в ярост и заповядал да го обезобразят, а накрая го обезглавили.
Днес е втората подготвителна неделя за Великия пост, когато се чете притчата за блудния син, който символизира цялото човечество, отклонило се от правия път. Но винаги съществува възможност за покаяние и праведен живот.
Днес църквата почита и свети пророк Захария, чийто живот и пророчества са част от богословските корени.
Пророк Захария е единадесети от тъй наречените "малки пророци“. Пророкувал за тържественото влизане на Христа в Иерусалим, за предателството на Юда и разпръсването на апостолите при разпятието на Голгота. Това са пророците от Стария Завет, чиято роля е била да подготвят народа за идването на Спасителя
На този ден имен ден празнуват Захари, Захарин, Захарина и техните производни.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Крум Зарков спечели битката за председател на БСП
20:56 / 07.02.2026
Край на зимата
20:23 / 07.02.2026
Приятел на Иво Калушев: В хижата имаше две деца. Едното представя...
19:33 / 07.02.2026
Кокинов за загадката "Петрохан": Колко може да се криеш в една пе...
18:34 / 07.02.2026
Богомил Николов: Потребителите сами ще накажат недобросъвестните ...
17:04 / 07.02.2026
Калоян Паргов и Драгомир Стойнев се отказаха от надпреварата за п...
15:47 / 07.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Какви са таксите за теглене в брой от банкомат след приемане на еврото?
14:24 / 06.02.2026
Калушев построил 4 къщи в джунглата до карибското крайбрежие
15:57 / 06.02.2026
Черна вест: Мая загуби битката с рака
16:15 / 07.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS