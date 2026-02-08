Празник е!

© На 8 февруари 2026 г. църквата отбелязва Неделя на блудния син – втора от подготвителните недели преди Великия пост и един от централните духовни моменти в началото на подготовката за Великден.



Той се отличавал с голяма храброст и бързо се издигнал до най-висок чин в римската войска. А понеже бил християнин, служил за пример със своята скромност и грижа за другите. Неговият живот и добродетелите му привличали към християнската вяра жители на града и околността.



Когато през 320 г. източният император Лициний организирал гонение срещу християните, чул за стратилат Теодор, че е християнин и се отвращава от идолите. Тогава Лициний заминал за Ираклия, като се надявал да принуди стратилата да се откаже от вярата си и това да въздейства на народа да не приема християнството. Но Теодор ценял вярата си повече от всичко на света. Не се пречупил и от последвалите жестоки изтезания. Лициний изпаднал в ярост и заповядал да го обезобразят, а накрая го обезглавили.



Днес е втората подготвителна неделя за Великия пост, когато се чете притчата за блудния син, който символизира цялото човечество, отклонило се от правия път. Но винаги съществува възможност за покаяние и праведен живот.



Днес църквата почита и свети пророк Захария, чийто живот и пророчества са част от богословските корени.



Пророк Захария е единадесети от тъй наречените "малки пророци“. Пророкувал за тържественото влизане на Христа в Иерусалим, за предателството на Юда и разпръсването на апостолите при разпятието на Голгота. Това са пророците от Стария Завет, чиято роля е била да подготвят народа за идването на Спасителя



На този ден имен ден празнуват Захари, Захарин, Захарина и техните производни.