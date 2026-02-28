ЗАРЕЖДАНЕ...
Правителството с обяснение за поканените и непоканените на Съвета за сигурност
© ФОКУС
На свикания днес Съвет по сигурността са поканени за участие постоянните членове на Съвета, каквито представителите на политическите партии не са. В настоящата ситуация Министерският съвет не иска Съветът по сигурността да бъде превръщан в арена за предизборни изяви.
По-рано днес председателят на Комисията по отбрана Христо Гаджев, отправи упрек към Андрей Гюров, че на Съвета по сигурност не е поканен дори председателят на НС.
Още по темата
/
Официалният български авиопревозвач и много международни авиокомпании спират полетите в Близкия изток
13:13
"Възраждане": Искаме обяснение за американските военни самолети на летището в София! Това е недопустимо!
22.02
Още от категорията
/
Слави Трифонов: Това щеше да е информация за поредната наркоманка, ако Николова всъщност не е новото назначение на министър Христанов
14:20
Трайков към ЕРП-тата: Дори един клиент да е бил ощетен заради нереално висока сметка, той да получи дължимата компенсация
27.02
Благодарение на въздушната линейка: 8-месечно бебе и 91-годишна жена получиха бърза лекарска помощ
27.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.