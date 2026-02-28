Сподели close
Министерският съвет се опита да спре упреците кой е поканен и кой на на Съвета за сигурност.

На свикания днес Съвет по сигурността са поканени за участие постоянните членове на Съвета, каквито представителите на политическите партии не са. В настоящата ситуация Министерският съвет не иска Съветът по сигурността да бъде превръщан в арена за предизборни изяви.

По-рано днес председателят на Комисията по отбрана Христо Гаджев, отправи упрек към Андрей Гюров, че на Съвета по сигурност не е поканен дори председателят на НС.