|Появиха се ръкописи от хижа "Петрохан": Развий специално отношение към гледане на филми с Лама Иво
Една от бележките засяга стратегия за общинско планиране в контекста на "Зеления преход". В други от бележките присъстват много философски и духовни съвети, насочени към самоусъвършенстване, навици и отношение към живота.
Има и такива, свързани с тибетския будизъм. "Развий специално отношение към гледане на филми с Лама Иво". "Бройки, без да гониш бройки". "Лъжа и лигавщина се изкореняват само със стоманена дисциплина", са част от съветите за самоусъвършенстване.
В последните си дни, на 27 януари, Калушев, Николай Златков и 15-годишното момче са пътували от София към морето заедно с непълнолетно момиче. Крайната им точка е била село Българи.
"Разказаха ми за храмовете наоколо и ми казаха, че има храмове и самодиви. Иво ми разказа, че предишните собственици на къщата винаги са си тръгвали, защото къщата била обладана", разказва тя.
Че къщата е прокълнато място, разказва и един от малцината им съседи в селото. "Тези са шестите собственици! Който е дошъл тук - хаир не е видял", твърди съседът Дамян.
Дамян обяснява, че на 30 януари, когато Калушев и компания си тръгнали с кемпера – много бързали. "Попитах ги: "Тръгвате ли?". Те казаха: "Да". И като духна вятърът - вратата започна да се удря. Обадих му се, а той каза, че от бързане не са заключили вратата и да я затворя".
Че групата е бързала става ясно и от показанията на непълнолетното момиче: "Мисля, че беше замислено да останем за по-дълго време. Но родителите ми не ме пуснаха за по-дълго и затова тръгнахме обратно. Мисля, че идеята беше да се върнат обратно на морето, след като ме оставят в София".
