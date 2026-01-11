ЗАРЕЖДАНЕ...
|Посолството на България в Скопие след нападението: Липсата на наказания насърчава извършителите!
ФОКУС припомня, че МВнР обяви, че днес на 11 януари т.г., неизвестно лице е извършило нападение над българското посолство в Скопие.
"Липсата на наказания продължава да насърчава извършителите. Насажданата омраза и постоянните лъжи продължават да насърчават извършителите.
Сезирани са компетентните институции на приемащата държава", казват още от посолството.
