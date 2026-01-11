© виж галерията Безнаказаният говор на омраза има последствия! Безнаказаните нападения срещу български сдружения имат последствия! Днес беше извършено посегателство срещу посолството на в Скопие. Това заявяват от посолството ни в Скопие след извършеното днес нападение.



ФОКУС припомня, че МВнР обяви, че днес на 11 януари т.г., неизвестно лице е извършило нападение над българското посолство в Скопие.



"Липсата на наказания продължава да насърчава извършителите. Насажданата омраза и постоянните лъжи продължават да насърчават извършителите.



Сезирани са компетентните институции на приемащата държава", казват още от посолството.



