Последните думи на Марти, загинал заради гонка: Моля те, помогни ми, умирам

© Село Антон ще се събере на протест в памет на Марти, загинал при трагичен пътен инцидент, причинен от гонка с висока скорост. Събитието е насрочено за 2 ноември 2025 г., неделя, от 12:00 ч. на площад "Съединение“.



Според информация от семейството на Марти, трагичният инцидент е станал в нощта на 17 срещу 18 октомври край Златица. Две коли, гонещи се по Подбалканския път в посока Челопеч – Златица, са причинили почти челен удар с автомобила на Марти, който се е движел в своята лента.



След удара, шофьорите и пътниците от двете коли са напуснали мястото на инцидента, без да окажат помощ.



Пътуващи по този пъ са спрели и се обадили на спешния телефон 112, като са открили звънящия телефон на Марти и успели да уведомят негов близък.



На мястото пристигат членове на семейството и още няколко души, които в продължение на близо два часа се опитват да извадят Марти от колата. Според свидетели, той с последни сили е молил:



"Моля те, помогни ми… аз умирам.“



Въпреки усилията на близките и намесата на лекарите в болницата в Панагюрище, Марти губи битката за живота си.



От Сдружение "Ангели на пътя“ съобщават, че информацията за инцидента не е била публикувана в медиите или официални източници, докато семейството не се е свързало със сдружението. Организацията е сезирала всички институции и медии с искане случаят да бъде разследван и виновните да бъдат изправени пред закона.



Според последни данни, лицата, причинили инцидента, към момента са на свобода.



"Един човешки живот не може да остане без глас и без справедливост“, заявяват от сдружението, призовавайки гражданите да се включат в протеста.