Последни консултации с парламентарните групи при Йотова
Автор: Теодора Патронова 07:50
©
Държавният глава Илияна Йотова продължава провеждането на  консултации с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател, определена в чл. 99, ал. 5 от Конституцията.

На 10 февруари, вторник, президентът Йотова ще приеме в президентската институция:

От 10.00 часа – представители на парламентарната група на "Алианс за права и свободи";

От 11.30 часа – представители на парламентарната група на ПП МЕЧ;

От 13.00 часа – представители на парламентарната група на "Величие“.


