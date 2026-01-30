ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Последен ден на консултации при президента
Днес на "Дондуков" 1 ще отидат представителите на Сметната палата заради консултациите за поста служебен премиер. Това са управителят Димитър Главчев и неговите заместници - Маргарита Николова и Силвия Къдрева. След разговорите им с президента Йотова, ще стане ясно измежду колко кандидата ще може да избира тя за назначаването на премиер на служебното правителство.
До момента позитивен отговор, че биха заели поста министър-председател дадоха подуправителят на БНБ Андрей Гюров, и заместник-омбудсманът Мария Филипова.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 28
|предишна страница [ 1/5 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Шефката на салона за красота, в който камери снимаха секс с нея, ...
22:14 / 29.01.2026
Млад мъж е намерен мъртъв в курорта Свети Влас
22:32 / 29.01.2026
Работещите бедни: 100 хиляди българи работят на три места
21:49 / 29.01.2026
Подкупни автомобилни инспектори със смешни присъди
20:58 / 29.01.2026
Зафиров обяви неочаквана новина за самия себе си
20:28 / 29.01.2026
Гласят Мария Габриел за важен пост в международна организация
20:18 / 29.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Събраха се
21:12 / 28.01.2026
Транспортен бос купи автогара "Родопи" и част от "Север"
08:27 / 28.01.2026
Няма музикално образование, но е печелил Капките. Днес става на 33
09:47 / 29.01.2026
Наш мощен бизнесмен днес става на 54
08:49 / 28.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS