Поредно задръстване на АМ "Тракия" в посока Пловдив изнерви шофьорите
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:05
© Фейсбук
За поредно жестоко задръстване на АМ "Тракия" в посока Пловдив, съобщават очевидци в социалната мрежа, научи Plovdiv24.bg. Шофьори информират, че тапата започва от 18-ти километър, а според популярно приложение периодът за преминаване отнема около 1 час. 

През целия ден шофьори използваха социалната мрежа, за да успокоят пътуващите, че обстановката по АМ "Тракия" е спокойна и се преминава без напрежение. Ситуацията рязко се променила в последния час.


