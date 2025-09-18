ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Политолог за ПП: Още един път показаха на целия български народ, че и по този начин нищо няма да постигнат
"Доста е плашещо, защото е проявена много голяма агресия. Словесна агресия, която има за цел да излезе извън политическото. Репликите бяха свързани с персонални и лични въпроси. Ако това е тонът между политиците, то във всички случаи не е в полза на гражданите. И това е целия проблем в този вот на недоверие. Въобще няма разговор по темите на вота, а има разговор от типа "Ти си такъв, ти си онакъв", обясни Лозанов.
Проф. Стефанова подкрепи мнението му и определи полемиката между двамата политици като скандална.
"Нищо друго няма да се случи в днешния парламентарен ден, освен каквито и въпроси да се обсъждат, агресията да продължи", допълни тя. И коментира, че не вижда смисъл от акцията на ПП, които по-рано блокираха входовете на служебния паркинг на НС.
"Партията показа, че е безсилна и няма по какъв друг начин да реализира това, което според нея е справедливото и правилното. Ако това е вярно, е много жалко. Защото само безсилието може да те доведе до тази идея да блокираш паркинг на автомобили на Пеевски и Борисов. И без това от сутрин до вечер само за тях говорят. Сега още един път показаха на целия български народ, че всъщност и по този начин нищо няма да постигнат от своите цели", смята професорът.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2
|
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Полицай, охранявал протеста пред НС, е починал
09:24 / 18.09.2025
Анализатори: Опозицията е разединена, няма как математически да с...
09:23 / 18.09.2025
Хотелиер: Обвинен съм, защото не давам пари за кебапчета и ракия
08:10 / 18.09.2025
Коли запречват входовете към служебния паркинг на парламента. Лен...
08:35 / 18.09.2025
Температурите тръгват нагоре
08:09 / 18.09.2025
Теменужка Петкова: Асен Василев доведе до колапс публичните финан...
22:23 / 17.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Огромен българин, който отдавна не живее в България, днес става на 75
08:17 / 17.09.2025
България вдигна МиГ-29, а Румъния, F-16
19:13 / 17.09.2025
Температурите падат под нулата
12:03 / 17.09.2025
Ергенът Алек стана баща
08:43 / 17.09.2025
Известна актриса: В Пловдив няма нищо
13:43 / 16.09.2025
Каква е истинската цел на чекмеджето под фурната?
09:35 / 17.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS