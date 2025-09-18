Политолог за ПП: Още един път показаха на целия български народ, че и по този начин нищо няма да постигнат

© Политологът професор Милена Стефанова и медийният експерт доц. Георги Лозанов с коментар в ефира пред NOVA NEWS относно словесния сблъсък между Асен Василев и Делян Пеевски пред парламента. Двамата влязоха в спор, като си размениха остри реплики.



"Доста е плашещо, защото е проявена много голяма агресия. Словесна агресия, която има за цел да излезе извън политическото. Репликите бяха свързани с персонални и лични въпроси. Ако това е тонът между политиците, то във всички случаи не е в полза на гражданите. И това е целия проблем в този вот на недоверие. Въобще няма разговор по темите на вота, а има разговор от типа "Ти си такъв, ти си онакъв", обясни Лозанов.



Проф. Стефанова подкрепи мнението му и определи полемиката между двамата политици като скандална.



"Нищо друго няма да се случи в днешния парламентарен ден, освен каквито и въпроси да се обсъждат, агресията да продължи", допълни тя. И коментира, че не вижда смисъл от акцията на ПП, които по-рано блокираха входовете на служебния паркинг на НС.



"Партията показа, че е безсилна и няма по какъв друг начин да реализира това, което според нея е справедливото и правилното. Ако това е вярно, е много жалко. Защото само безсилието може да те доведе до тази идея да блокираш паркинг на автомобили на Пеевски и Борисов. И без това от сутрин до вечер само за тях говорят. Сега още един път показаха на целия български народ, че всъщност и по този начин нищо няма да постигнат от своите цели", смята професорът.