|Ивелин Михайлов: Пеевски с най-нежния глас ми каза "мишка"
"Той отново беше с 5-6 души около себе си и след като мина 5-6 метра зад мен, аз няма да се обръщам да го гледам къде ходи", казва Михайлов.
"Нежните наименования са различни, някои хора си казват пиленца и патенца, ние може да си казваме мишка и прасе. Това е недопустимо поведение на политик, и мъж, които иска да се покаже, че е властимащ", каза още той.
