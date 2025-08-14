ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Политолог: Не Пеевски, а лидерите на четири партии командват държавата
Политологът доц. Милен Любенов смята, че всеки политик говори на своите избиратели. "Радев и Пеевски водят изборна кампания с позициите си по темата - това е популизъм и демагогия. Разпродажбата на държавни имоти е добра идея, но неизпълнена. Първо списъкът с имоти беше качен, а после свален. Идеята трябва да се преосмисли, за да има по-голяма публичност. Така въпросните имоти няма да се рушат, а ще могат да бъдат стопанисвани от частни субекти", посочи той в ефира на NOVA.
По думите му позицията на Пеевски - против продажбата на имоти - не е в полза на ГЕРБ.
Политическият пиар Нидал Алгафари смята, че повечето продажби стават като замяна между държавата в държавата. "Ако дадено министерство има отпаднала нужда от някой имот, той може да бъде прехвърлен на друго ведомство чрез сделка, не е само вариантът за продажба. Трябва да се помисли дали имотите трябва да тежат на администрациите или да се дадат на който може да ги употреби. Не Пеевски, а лидерите на четирите формации в мнозинството командват държавата и те решават какво се случва. Имотите трябва да се продадат на най-добра за държавата цена по прозрачен начин на търг", смята той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Здравният министър забрани износа на жизненоважен медикамент
10:08 / 14.08.2025
Обмяната за суми над 1000 лева в "Български пощи" става с предвар...
09:36 / 14.08.2025
Трима загинали за деня, а часът е едва 9.30
09:31 / 14.08.2025
Пловдивска кола е участник във фаталния инцидент, загинал е млад ...
09:07 / 14.08.2025
Управител на магазин: При уредите, чието тегло надхвърля 100 кг, ...
08:56 / 14.08.2025
Финансист: Големият проблем е, че всички плащания с карти минават...
08:41 / 14.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Започна новото безсмислено риалити
08:18 / 12.08.2025
Слави Трифонов: Нямам думи!
19:09 / 13.08.2025
Марта Вачкова: За мен беше огромен комплекс, с който доскоро се борех
09:20 / 12.08.2025
Забраниха къпането на няколко плажа по Черноморието
14:11 / 13.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS