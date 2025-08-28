И резиденция "Банкя" попада в списъка с "ненужните" държавни имоти за продажба?

© bankya.net Бившата партийно-правителствена резиденция "Банкя" е в списъка с 4400 държавни имота за продажба заради "отпаднала необходимост". За това алармират от фондация "Ново архитектурно наследство" във своята Фейсбук страница. Организацията се занимава и изследване, популяризиране и създаване стратегии за развитие на архитектурата, построена след Втората световна война.



"Резиденция “Банкя" е обект, по който сме работили активно в последните години и който определено е в риск. Вероятността след подобна продажба забележителният сграден комплекс да бъде разрушен и да бъде използвана само земята е много голяма, а загубата за българската архитектура би била огромна", коментират от организацията .



И допълват: "В казуса са намесени заблуждаване на обществеността от страна на район “Банкя", бездействие от страна на НИНКН, обезсмисляне на усилията на Ново архитектурно наследство / Bulgarian Postwar Architecture, Софияплан, на групата от общински съветници на "Спаси София", както и пренебрегване на работата на архитекти от курса за опазване на културното на НИНКН и школата Шайо - Париж и на млади активисти като фондация "AfterPast" с тяхната инициатива "The Residence / Резиденцията".



Бившия правителствен балнеосанаториум в Банкя една от категорично уникалните сгради от втората половина на ХХ в. у нас. Тя е специфична вариация на следвоенния регионализиран модернизъм, проектирана е по поръчка на МВР - Управление безопасност и охрана (УБО) с главен проектант арх. Павел Николов (Главпроект) и е завършена през 1977 г.



Първоначално постройката е трябвало да бъде санаториум за заслужили дейци, но в крайна сметка Тодор Живков прави мястото своя резиденция. През 1990 г. тя е предадена на новосъздадената Българска асоциация за туризъм и отдих, а после на Столичния народен съвет. Година по-късно Столичен общински съвет основава дружество "Софийски голф и кънтри клуб" заедно с фондация "Масако Оя".



През 1992 г. общинският съвет на София дава 51% от имота на новоучреденото дружество и до смъртта си през 1999 г. японската милиардерка Масако Оя живее в резиденцията, която започва да работи като хотел. Той функционира до 2009 г., когато с решение на правителството управлението на резиденция "Банкя“ е прехвърлено на НСО, която да го използва за тренировъчен център. Службата ползва имота по-малко от година, след което сградата е предадена на областния управител.



От дълги години вече резиденцията не се поддържа и се руши.



Резиденция Банкя е сграда с много висока ценност. Архитектурният й образ е комбинация от видимия бетон на носещите конструктивни елементи, полуцилиндричните черупки на покривните покрития, разместените обеми на отделните блокове, играта със светлина и сянка от наслагването им и емоционалното въздействие на пластичните елементи по фасада и в интериор. Сградата демонстрира архитектурна оригиналност, конструктивно майсторство и органична връзка между архитектура и природа, съобщават още от фондацията.



"През 2021 г. Резиденция Банкя беше предложена от НАН и Софияплан за статут на недвижима културна ценност от национално значение. В Национален институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) беше внесен подробно попълнен фиш за предварителна оценка, но резултат от този експертен труд все още няма. През 2023 г. Общинските съветници от групата на "Спаси София" предложиха общината да поиска от държавата да придобие безвъзмездно резиденцията в Банкя, която е публична държавна собственост. Мотивите на искането бяха напълно логични и в съответствие с направената преди това експертна архитектурна оценка: комплексът е ценен архитектурен образец на следвоенния модернизъм, имотът се руши и е в риск, а паркът около него пустее. "Спаси София" предложиха, след като го придобие, Столична община да го възстанови като "специализиран балнеоложки и конферентен център за профилактика и/или долекуване" – нова функция, максимално близка до автентичната, което обикновено е правилен подход за успешно опазване на културни ценности", споделят от "Ново архитектурно наследство".



И допълват: "През април 2023 г. инициативата на "Спаси София" бе спряна от ГЕРБ с мотив, че кметът на Банкя Рангел Марков (също от ГЕРБ), не е запознат с него. Марков намеси теми като реституционни претенции, липсващо обществено обсъждане и получени в общината инвестиционни намерения от ректорите на три университета (УНСС, НСА и ЛТУ), които искали да получат резиденцията за своя изнесена база. В крайна сметка прехвърлянето беше спряно.



През май 2025 г. целият имот на резиденция “Банкя", заедно със сградите в нея, се появяват в списъка с държавни имоти “с отпаднала необходимост" за продажба".