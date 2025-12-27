© NOVA Полицията откри издирваното момиче с увреждания във Варна. Това съобщиха от ОДМВР - Варна във Facebook.



Припомняме, че 20-годишната Христина Михайлова беше обявена за общодържавно издирване на 25 декември. За последно момичето е било видяно около 11 ч. до РУ-Аспарухово. Тя е потребител е на Дневен център за социални услуги за деца и младежи с увреждания.