© БНТ Разследваме престъпление без аналог за България. Открита са три простреляни тела и автомобил, които се издирваха, те са свързани със случая "Петрохан". Това заяви директорът на ГД "Национална полиция" главен комисар Захари Васков на извънреден брифинг.



По думите му са открити и оръжия и не се изключват никакви версии.



"Лицата са свързани със случая "Петрохан" и отговарят на описанието на издирваните лица. Установена е стрелба вътре в кемпера, но не и отвън", заяви комисарят.



Работи се по всички версии, включително и за затворено общество с елементи на секта. Открити са оръжия. Установено е, че вътре в кемпера е имало стрелба. Няма данни за стрелба отвън към него. Продължаваме да работим по всички възможни версии – убийство и самоубийство", каза още той.



От своя страна директорът на ОДМВР - Враца старши комисар Красимир Йончев подчерта, че мястото, на което е открито кемпера, е труднодостъпно.



"Човекът, който е подал сигнала, имал лятна кошара в района, която наглеждал. Той е подал сигнал в 9:29 часа, че е открил кемпер, а на стъклото се виждало лице", обясни той.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.