|Полицейският син с АТВ-то: Ако се окаже, че имам вина, ще си понеса последствията
По време на заседанието прокуратурата представи доказателства за здравословното състояние на Христина и детето й, както и документ, който доказва, че полевият тест за дрога е даден от Никола.
"Адекватната мярка следва да бъде "Задържане под стража", защото Районен съд - Несебър не е взел под внимание всички доказателства, както и новите такива. Налице е висока обществена опасност на дееца, както и възможност да се укрие или да извърши друго престъпление, аргументира се държавното обвинение. Деянието е извършено в курортен комплекс, в който почиват много деца и граждани, а Никола сам се е поставил в ситуацията, поради която му се е наложило да предприеме опасните маневри. Безспорно е, че арестуваният не е бил сам в АТВ-то, а под домашен арест може да въздейства на свидетеля, който още не е разпитан“, аргументира се държавното обвинение. Според прокуратурата минималната присъда на задържания трябва да е 15 години. От обвинението определиха Никола като "изключително самонадеян" и подчертаха, че той има книжка от около 3 месеца.
Според защитата мярката "Домашен арест" е правилна. От там подчертаха, че няма опасност Никола да се укрие или да извърши друго престъпление. Адвокатът подчерта, че още в първия ден е поискано свидетелят, който е бил с Бургазлиев, да бъде разпитан.
Очаква се Окръжен съд – Бургас да определи мярката за неотклонение спрямо Бургазлиев в 15:30 ч.
Очаквайте подробности!
