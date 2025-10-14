ИЗПРАТИ НОВИНА
Полицаи сложиха белезници на колеги от МВР
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:14
©
След акция на дирекция "Вътрешна сигурност" задържаха двама души - служител на КАТ, който е работил на канала за технически прегледин, и посредник - жена.

В момента вървят лични обиски и изземвания, съобщи bTV.

До акцията се стига след вътрешна разработка на ОДМВР-Хасково от няколко месеца. Става въпрос за корупционна схема за регистрация на МПС.

През лятото шефът на КАТ-Хасково беше сменен. Начело на "Пътна полиция" застана бившият шеф на Областната дирекция на МВР Иван Расоков, който след това подаде оставката заради убийството на Магдалена.







