ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Показаха кадри, заснети преди трагедията "Петрохан": Ето какво си казват загиналите
Става ясно, че в района на самата хижа е имало външен периметър на охранителни камери, които са в по-отдалечена част от самата хижа.
От записите, се вижда хронология на събитията.
На първия запис, се виждат - ръководителят на сдружението Каушев, непълнолетното лице и тримата мъже, в последствие загинали в хижа "Петрохан". Там се вижда как те се сбогуват и се качват в кемпера.
На записа от 16 ч. се виждат намерените мъртви по-късно край Околчица три лица.
Става ясно, че това са Дечо Илиев, Ивайло Иванов и Пламен Стантев.
Ето какво си казват те: "Е тръгваме ли?“ "Няма да останат.“ "За мен беше чест, истинска чест, ще се видим в...“ "По по-хубав начин, че...“ "Благодаря ви за всичко“
На запис от 20:44 ч., отново с участието на същите трима се вижда как от мазето на хижата излизат пламъци и пушек.
Ангел Папалезов, началник на отдел "Криминална полиция" към Национална полиция, обясни, че камерите, монтирани на самата хижа, са унищожени от опожаряването на хижата.
Старши комисар Георги Иванов - директор на Регионална дирекция на пожарната София - област обясни, че на място не са се констатирани следи от къси съединения, както и използване на отоплителни уреди или неизправност при тях или газовите бутилки.
"На мястото на пожара са открити напълно овъглени и две тела на кучета във вътрешността на сградата", посочи Иванов.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Слави Трифонов: Не мога да спра да си мисля за бащата на убитото ...
19:12 / 09.02.2026
Няма прошка за Никола Бургазлиев от мелето с АТВ в Слънчев бряг
17:12 / 09.02.2026
Заменят лева и стотинката в учебниците с евро
17:26 / 09.02.2026
Прокуратурата открила много религиозна литература в хижа "Петроха...
15:53 / 09.02.2026
Властите официално: Няма чужди следи освен тези на шестте жертви
16:15 / 09.02.2026
Цветан Такев: С мен се свърза Иво Калушев и ми каза "Събери някол...
15:04 / 09.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Предложиха нов данък в България
11:23 / 08.02.2026
Фрапиращ случай: От 800 лева услугата става 800 евро
11:54 / 07.02.2026
Черна вест: Мая загуби битката с рака
16:15 / 07.02.2026
Специален ден за Христо Стоичков: Това е победата на живота ми!
17:45 / 07.02.2026
Близо 90% от всички пенсии за инвалидност са в София, Пловдив и Варна
08:33 / 07.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS