© Прокуратура, полиция, криминалисти и експерти дадоха извънреден брифинг за безпрецедентния в страната ни случай "Петрохан“. На него бяха показани и видеа, заснети от охранителни камери часове преди пожара в хижа "Петрохан".



Става ясно, че в района на самата хижа е имало външен периметър на охранителни камери, които са в по-отдалечена част от самата хижа.



От записите, се вижда хронология на събитията.



На първия запис, се виждат - ръководителят на сдружението Каушев, непълнолетното лице и тримата мъже, в последствие загинали в хижа "Петрохан". Там се вижда как те се сбогуват и се качват в кемпера.



На записа от 16 ч. се виждат намерените мъртви по-късно край Околчица три лица.



Става ясно, че това са Дечо Илиев, Ивайло Иванов и Пламен Стантев.



Ето какво си казват те: "Е тръгваме ли?“ "Няма да останат.“ "За мен беше чест, истинска чест, ще се видим в...“ "По по-хубав начин, че...“ "Благодаря ви за всичко“



На запис от 20:44 ч., отново с участието на същите трима се вижда как от мазето на хижата излизат пламъци и пушек.



Ангел Папалезов, началник на отдел "Криминална полиция" към Национална полиция, обясни, че камерите, монтирани на самата хижа, са унищожени от опожаряването на хижата.



Старши комисар Георги Иванов - директор на Регионална дирекция на пожарната София - област обясни, че на място не са се констатирани следи от къси съединения, както и използване на отоплителни уреди или неизправност при тях или газовите бутилки.



"На мястото на пожара са открити напълно овъглени и две тела на кучета във вътрешността на сградата", посочи Иванов.



