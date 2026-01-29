ЗАРЕЖДАНЕ...
|Подкупни автомобилни инспектори със смешни присъди
Подсъдимите са признати за виновни в това, че на автомагистрала "Марица“, през лятото и есента на 2015 г., на няколко пъти, поискали от шофьори на турски тирове и получили подкупи, в различни по размер суми от 10 до 50 евро, за да не извършат проверка на тахошайбите на камионите и да не проверяват документите на водачите. Подсъдимите са осъдени на пробация за различни срокове от 1 година и 6 месеца до пробация от 6 месеца, глоби в размер от 6 000 до 5 000 лева, както и забрана да заемат държавна длъжност за срок от 2 години.
Апелативният съд приема, че Окръжният съд в Хасково е наложил справедливи наказания, като е отчетено значителния период от време изминал от извършване на деянията и обстоятелството, че подсъдимите не са осъждани. Освен това делото е образувано само по жалби на подсъдимите. По отношение на наложените наказания няма протест, поради което апелативният съд е преценил, че не е и необходимо да се излагат съображения, относно това дали същите следва да бъдат увеличавани, или да бъде наложено друго по вид наказание.
Върховният касационен съд намира, че фактическата обстановка е безспорно установена, категорично е установена, че подсъдимите като длъжностни лица са приемали посочените суми, за да не извършват проверка на товарни автомобили, пътуващи от Турция за Европа и за да не им съставят актове за извършени нарушения.
ВКС приема, че изводите на апелативния съд са правилни и в мотивите му е извършен обстоен анализи събраните по делото доказателства.
Решението на ВКС е окончателно.
