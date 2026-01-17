Почти всички акции на българския пазар бележат двуцифрен ръст

© От началото на годината виждаме двуцифрен ръст на почти всички акции на българския пазар, и засилен интерес от страна на български инвеститори-съществуващи и нови клиенти. Това каза пред БНР финансовият анализатор Димитър Георгиев.



По думите му и много българи, които живеят в чужбина започват да инвестират у нас.



"Въвеждането на еврото вече се отразява много позитивно, защото общото доверие към пазара е все по-голямо, а конкретния начин, по който ще се отрази, е това, че за европейските инвеститори, изобщо за всички международни инвеститори, ще стане много по-евтино и много по-лесно да инвестират на нашия пазар, защото вече няма да се носи валутния риск на лева. Докато данъците са ниски, дори да имаме избори на всеки шест месеца, аз съм безкраен оптимист за нашия пазар", коментира той.