ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Почти всички акции на българския пазар бележат двуцифрен ръст
Автор: Екип Plovdiv24.bg 18:02Коментари (0)323
©
От началото на годината виждаме двуцифрен ръст на почти всички акции на българския пазар, и засилен интерес от страна на български инвеститори-съществуващи и нови клиенти. Това каза пред БНР финансовият анализатор Димитър Георгиев.

По думите му и много българи, които живеят в чужбина започват да инвестират у нас.

"Въвеждането на еврото вече се отразява много позитивно, защото общото доверие към пазара е все по-голямо, а конкретния начин, по който ще се отрази, е това, че за европейските инвеститори, изобщо за всички международни инвеститори, ще стане много по-евтино и много по-лесно да инвестират на нашия пазар, защото вече няма да се носи валутния риск на лева. Докато данъците са ниски, дори да имаме избори на всеки шест месеца, аз съм безкраен оптимист за нашия пазар", коментира той.


Още по темата: общо новини по темата: 1794
17.01.2026 »
17.01.2026 »
17.01.2026 »
17.01.2026 »
16.01.2026 »
16.01.2026 »
предишна страница [ 1/299 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Оставиха в ареста участник в грабеж над възрастно семейство
17:53 / 17.01.2026
Спират износа на няколко вида инсулини и антибиотици
17:13 / 17.01.2026
Кирил Петков: Който контролира прокуратурата, контролира и Борисо...
16:21 / 17.01.2026
Промени при АБВ пощата
16:22 / 17.01.2026
Радостин Василев: Чакаме президента Радев на политическата сцена
12:00 / 17.01.2026
Петър Стоянович: Трудно се намира човек да ти изкопае канал, но д...
13:09 / 17.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Собственикът на "Еконт" търси "златен служител"! Изискванията са много, но заплата е впечатляваща
Собственикът на "Еконт" търси "златен служител"! Изискванията са много, но заплата е впечатляваща
09:41 / 17.01.2026
Остров в Гърция предлага безплатно настаняване и 500 евро месечно за семейства и работници
Остров в Гърция предлага безплатно настаняване и 500 евро месечно за семейства и работници
11:56 / 15.01.2026
Почина Нико Стоянов
Почина Нико Стоянов
11:04 / 15.01.2026
Нинова към Трифонов: Слави, вече не сме на двата бряга на една река, а на две различни планети
Нинова към Трифонов: Слави, вече не сме на двата бряга на една река, а на две различни планети
14:45 / 15.01.2026
Принудително спират работата на завод "Кроношпан"
Принудително спират работата на завод "Кроношпан"
19:39 / 15.01.2026
Пари, много пари при 4 зодии днес
Пари, много пари при 4 зодии днес
07:24 / 16.01.2026
Бизнесмен: Цените ни са най-високите, но в най-конкурентния пазар в света не спират да ни търсят
Бизнесмен: Цените ни са най-високите, но в най-конкурентния пазар в света не спират да ни търсят
09:53 / 16.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
Зима 2025/2026 г.
Грабеж на крупна сума пари край Кюстендил
Дете почина при манипулация в зъболекарски кабинет в Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: