ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Почти всички акции на българския пазар бележат двуцифрен ръст
По думите му и много българи, които живеят в чужбина започват да инвестират у нас.
"Въвеждането на еврото вече се отразява много позитивно, защото общото доверие към пазара е все по-голямо, а конкретния начин, по който ще се отрази, е това, че за европейските инвеститори, изобщо за всички международни инвеститори, ще стане много по-евтино и много по-лесно да инвестират на нашия пазар, защото вече няма да се носи валутния риск на лева. Докато данъците са ниски, дори да имаме избори на всеки шест месеца, аз съм безкраен оптимист за нашия пазар", коментира той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1794
|предишна страница [ 1/299 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Оставиха в ареста участник в грабеж над възрастно семейство
17:53 / 17.01.2026
Спират износа на няколко вида инсулини и антибиотици
17:13 / 17.01.2026
Кирил Петков: Който контролира прокуратурата, контролира и Борисо...
16:21 / 17.01.2026
Промени при АБВ пощата
16:22 / 17.01.2026
Радостин Василев: Чакаме президента Радев на политическата сцена
12:00 / 17.01.2026
Петър Стоянович: Трудно се намира човек да ти изкопае канал, но д...
13:09 / 17.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина Нико Стоянов
11:04 / 15.01.2026
Принудително спират работата на завод "Кроношпан"
19:39 / 15.01.2026
Пари, много пари при 4 зодии днес
07:24 / 16.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS