ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Почина Мария Шишкова
Автор: Екип Plovdiv24.bg 23:07 / 14.10.2025Коментари (0)490
© Forbes
Мария Шишкова, управляващ съдружник на AIMS Human Capital в България и изключителен представител на Dale Carnegie Training за България, партньор и приятел на Forbes, е починала след боледуване.

Мария е сред хората, оформили сферата на човешките ресурси в България. В продължение на над 30 години тя бе пример за подражание със своя лидерски стил, положителен подход и силна обществена позиция.

:Като част от журито на бизнес наградите на Forbes, наш автор, чест гост на събитията ни и човекът, от когото екипът ни се учи на лидерство, ние сме признателни за възможността да се докоснем до човек като Мария.", пишат от forbesbulgaria.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
При специализирана операция задържаха две жени за измами с онлай ...
22:40 / 14.10.2025
Откриха издирвано 15-годишно момиче
20:55 / 14.10.2025
Костадинов: Правителството е пред разпад! Нови избори!
19:21 / 14.10.2025
Делян Пеевски: Готови сме да поемем своята отговорност за управле...
20:30 / 14.10.2025
Майка на три момчета от България почина след планувана операция в...
18:55 / 14.10.2025
В Пловдив утре ще се радваме на пролетно време
20:54 / 14.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Тежки новини за крал Чарлз III
Тежки новини за крал Чарлз III
15:44 / 13.10.2025
"Мерцедес" напуска Германия, мести се в Източна Европа
"Мерцедес" напуска Германия, мести се в Източна Европа
12:40 / 13.10.2025
Един от най-богатите българи в сянка днес става на 81
Един от най-богатите българи в сянка днес става на 81
13:01 / 14.10.2025
Братята Васил и Георги Илиеви отново популярни
Братята Васил и Георги Илиеви отново популярни
21:08 / 13.10.2025
Най-модерният подлез в Пловдив е готов, днес го отварят
Най-модерният подлез в Пловдив е готов, днес го отварят
08:04 / 13.10.2025
Учени потвърдиха: В Гърция е открит първият хибрид между вълк и куче
Учени потвърдиха: В Гърция е открит първият хибрид между вълк и куче
09:47 / 13.10.2025
Скоро на работодателите ще им е забранено да питат кандидатите каква заплата очакват
Скоро на работодателите ще им е забранено да питат кандидатите каква заплата очакват
09:15 / 14.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Войната вУкрайна
Български национален отбор по футбол
Природни стихии
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: