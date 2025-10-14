ЗАРЕЖДАНЕ...
|Почина Мария Шишкова
Мария е сред хората, оформили сферата на човешките ресурси в България. В продължение на над 30 години тя бе пример за подражание със своя лидерски стил, положителен подход и силна обществена позиция.
:Като част от журито на бизнес наградите на Forbes, наш автор, чест гост на събитията ни и човекът, от когото екипът ни се учи на лидерство, ние сме признателни за възможността да се докоснем до човек като Мария.", пишат от forbesbulgaria.
