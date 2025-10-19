ИЗПРАТИ НОВИНА
Почина Магдалена Ташева
17:06
©
Почина известната журналистка Магдалена Ташева. Тъжната вест беше обявена от нейни близки и колеги в социалните мрежи.

Магдалена Ташева е дългогодишен журналист и редактор във вестниците "Пари“, "Монитор“ и "Атака“. Тя е автор на редица анализи и коментари по теми от обществено-политическия живот и дълги години водеше предаването "В окото на бурята“ по телевизия "Алфа“ до февруари 2022 г.

Освен журналистическата си кариера, Ташева има и активна политическа дейност. Тя е член на Централния съвет на ПП АТАКА и е била депутат в XLII и XLIII народно събрание на Република България. В парламента е заемала позицията заместник-председател на комисиите по енергетика и инвестиционно проектиране.

Тя ще остане в паметта като журналист с ясен и аналитичен поглед върху обществено-политическите процеси и като общественик, отдаден на политическата си дейност.







Статистика: