По пазарите си правят какво си искат – пършиво букетче срещу 27 лева и без касова бележка – къде са проверяващите
Автор: Десислава Томева 18:36Коментари (0)294
© Фокус
Възмутен читател на "Фокус“ се свърза с редакцията, за да сподели своя горчив опит при покупка на букет от цветна сергия в столицата. Поводът бил радостен, но преживяването – не особено цветно.

На пазара "Димитър Петков" – място, което по дефиниция би трябвало да предлага достъпни цени – един скромен букет от няколко далии се оказва на стойност... 27 лева. Без касова бележка, без усмивка, но с щедра доза целофан – точно от онзи, който напомня на сватбените аранжировки от 80-те години.

"Нищо лошо в класиката, но този целофан си е направо реликва от социализма. За модерна опаковка ми предложиха хартия за още седем лева – и тя не изглеждаше като чудо на флористиката“, споделя семейството, което се свърза с нас.

А историята е типична и малко тъжна. По-голямата сестра защитава с пълно 6 дипломната си работа, а по-малкият брат решава й купи букет...Горкото дете попада в ситуацията "очаквай неочакваното".

Търгашът не сергията вижда неуверено момче и си казва "сега ми падна". Ето ти нещо цветно и забавно, но ще ти струва 27 лева и то с целофан, иначе – повече.

Резултатът е човешки, топъл жест, за съжаление облечен в горчивина. Момчето пита "аз утре ще искам да подаря цвете на гаджето, толкова ли ще трябва да приготвя?"

И докато държавата уверява, че контролът върху търговията се засилва, реалността на сергиите изглежда различна. В големите магазини се проверяват етикети, касови апарати и фискални бонове. В малките ниши, където прекупвачът е едновременно продавач и касиер, обаче, все още царува фразата: "Няма нужда от бележка, нали се разбираме.“

Така, под пластмасовата обвивка на един букет се крие не просто лош вкус, а цяла икономическа философия – тази на дребната безнаказаност.

И докато купувачът плаща за "радост“, продавачът прибира кеша, скрит зад целофана.

Няма да е изненада, ако след няколко дни същите тези "цветари“ с възмущение обясняват как държавата им пречи да работят. Но истината е проста – не може бизнес, който не издава касова бележка, да цъфти честно.

Букетът може и да увехне, но миризмата на порочните практики от соца – остава.

"Фокус" ще си позволи да посъветва компетентните органи да започнат проверки и на тези "екзотични места", като пазарите.







