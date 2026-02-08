ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Плугчиева: Йотова трябва да избира служебен премиер сред неподходящи кандидати
"Служебният кабинет няма да реши проблемите на държавата в никакъв случай, защото по Конституция служебният кабинет има основната задача да подготви парламентарните избори. Но тук по - големият проблем, който парламентът пак сътвори, е осакатената Конституция, на която за втори или трети път трябва да се броят плодовете, а именно съставянето на този лимитиран списък на представители от няколко институции, от които президентът е длъжен да избира. И в момента Йотова е поставена в една невъзможна ситуация – да избира сред неподходящи за този пост хора, което е видно за всички", каза Плугчиева.
Плугчиева посочи, че кандидатите по т.нар. "домова книга" са посочени и избрани също от парламента.
"Много рядко или почти не чувам да се търси или да се отправят въпроси към Конституционния съд, защото осакатяването на Конституцията беше изпратено в КС и той можеше да се произнесе и да отмени този абсурд, от който страда цялата държава, но и това не се случи. И след като НС и КС не са си свършили работата, не може да се очаква президентът да носи цялата отговорност", смята бившият вицепремиер.
Според Плугчиева държавата върви в много лоша посока в икономически план.
"Голям проблем е демографската криза, а вследствие на това идва още един проблем – влошеното качество на образованието и липсата на квалифицирана работна ръка", каза тя.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 74
|предишна страница [ 1/13 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Борислав Сандов: Познавах хората от "Петрохан"
22:38 / 08.02.2026
Ботьо Ботев: Притеснява ме изключително много, че той е имал афин...
21:48 / 08.02.2026
Дъжд, сняг и пролетни температури през идната седмица
21:02 / 08.02.2026
Д-р Теодора Йовчева коментира поведението на Румен Радев
19:55 / 08.02.2026
Харалан Александров: Огромна част от хората си дават сметка, че т...
20:00 / 08.02.2026
Крум Зарков: Изборът ми за председател на БСП не е договорен
19:03 / 08.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Фрапиращ случай: От 800 лева услугата става 800 евро
11:54 / 07.02.2026
Предложиха нов данък в България
11:23 / 08.02.2026
Черна вест: Мая загуби битката с рака
16:15 / 07.02.2026
Близо 90% от всички пенсии за инвалидност са в София, Пловдив и Варна
08:33 / 07.02.2026
Специален ден за Христо Стоичков: Това е победата на живота ми!
17:45 / 07.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS