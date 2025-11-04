Пловдивчанин пострада лошо

© За инцидент в двора на Бургаския държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров“, съобщиха от ОДМВР – Бургас. Той е възникнал до общежитие №2 вчера малко след 19:00 ч. при товаро-разтоварна дейност. Върху крака на служител е паднал палет и е пострадал е 44-годишен пловдивчанин.



Мъжът е настанен за лечение в ортопедично отделение с фрактура на глезена. Работата по случая продължава от служители на Второ Районно управление - Бургас.