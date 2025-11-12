ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Пловдив става център на новата вълна купувачи на имоти в Северна Гърция
Селището Аспровалта, разположено между Солун и Кавала, се превръща в място с голяма българска общност. На първия ръкав на Халкидики – Касандра – също има зони, в които мнозинството собственици са българи и сърби.
Според експертите, повечето българи купуват имоти в Гърция основно за лично ползване, а по-малка част ги придобиват с инвестиционна цел – за отдаване под наем.
Северна Гърция е особено предпочитана заради близостта ѝ до България и удобния достъп с автомобил от София, Пловдив и други големи градове.
Халкидики остава най-популярната дестинация сред българските купувачи. Търсене има във всички части – както на ръкавите Касандра и Ситония, така и в зоните между Солун и полуострова. По-слаб интерес се отчита към селищата в началото на третия ръкав – Атон, където инфраструктурата все още не е добре развита.
Близостта до морето е водещ фактор при избора на имот. Почти всички запитвания са за жилища на пешеходно разстояние от плажа – до 500 метра.
Семействата с малки деца обикновено търсят райони с добри плажове, развита инфраструктура, магазини и заведения.
Българите купуват предимно апартаменти, докато интересът към къщи намалява. Покачването на цените през последните години доведе до преориентация – много купувачи, които първоначално търсеха самостоятелни къщи, вече избират апартаменти.
От 2020 г. до днес цените на жилищата в Северна Гърция са се увеличили с 50–70%.
Средната цена на квадратен метър в Солун е около 2200–2300 евро, като в централните квартали достига 3000–5000 евро/кв. м. Въпреки това все още могат да се намерят имоти под 1000 евро/кв. м – основно в селски райони по Олимпийската ривиера.
Обзаведените апартаменти на Халкидики се продават в диапазона между 1700 и 4500 евро за кв. м, в зависимост от местоположението и състоянието на имота.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Бизнесмен: Продукти с надпис "българско сирене" имат различни нер...
07:52 / 12.11.2025
Европейският съд със становище за автоматичното индексиране на ми...
07:54 / 12.11.2025
Илиян Василев: Ако "Лукойл" има проблеми, то това не е заради дей...
23:13 / 11.11.2025
Проф. Семов: Пречат ни две неща, за да постигаме значими неща
22:31 / 11.11.2025
Експерт: Както днес имате IBAN за банковата си сметка, така скоро...
21:47 / 11.11.2025
Собственици на имоти в Родопите вадят по 120 лева на ден
21:18 / 11.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
16:53 / 10.11.2025
Известен сваляч е пребит в Пловдив от потърпевши мъже
15:45 / 11.11.2025
Падна на цимента и така остана: Нелепа смърт пред заведение в Пловдивско
22:30 / 10.11.2025
Иво Сиромахов: Цари тежка цензура
17:01 / 10.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS