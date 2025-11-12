Пловдив става център на новата вълна купувачи на имоти в Северна Гърция

© Все повече българи проявяват интерес към покупка на имоти в Гърция, показват данни от брокери на недвижими имоти. Най-силно търсене се отчита в Северна Гърция – районите на Халкидики, Олимпийската ривиера и Кавала.



Селището Аспровалта, разположено между Солун и Кавала, се превръща в място с голяма българска общност. На първия ръкав на Халкидики – Касандра – също има зони, в които мнозинството собственици са българи и сърби.



Според експертите, повечето българи купуват имоти в Гърция основно за лично ползване, а по-малка част ги придобиват с инвестиционна цел – за отдаване под наем.



Северна Гърция е особено предпочитана заради близостта ѝ до България и удобния достъп с автомобил от София, Пловдив и други големи градове.



Халкидики остава най-популярната дестинация сред българските купувачи. Търсене има във всички части – както на ръкавите Касандра и Ситония, така и в зоните между Солун и полуострова. По-слаб интерес се отчита към селищата в началото на третия ръкав – Атон, където инфраструктурата все още не е добре развита.



Близостта до морето е водещ фактор при избора на имот. Почти всички запитвания са за жилища на пешеходно разстояние от плажа – до 500 метра.



Семействата с малки деца обикновено търсят райони с добри плажове, развита инфраструктура, магазини и заведения.



Българите купуват предимно апартаменти, докато интересът към къщи намалява. Покачването на цените през последните години доведе до преориентация – много купувачи, които първоначално търсеха самостоятелни къщи, вече избират апартаменти.



От 2020 г. до днес цените на жилищата в Северна Гърция са се увеличили с 50–70%.



Средната цена на квадратен метър в Солун е около 2200–2300 евро, като в централните квартали достига 3000–5000 евро/кв. м. Въпреки това все още могат да се намерят имоти под 1000 евро/кв. м – основно в селски райони по Олимпийската ривиера.



Обзаведените апартаменти на Халкидики се продават в диапазона между 1700 и 4500 евро за кв. м, в зависимост от местоположението и състоянието на имота.