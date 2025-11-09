ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Плевнелиев: Трябва да направим това, което германците направиха
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:26Коментари (0)535
© bTV
Това, което трябва да направим, е това, което германците направиха - нищо повече, но и нищо по-малко от това. Германците го направиха преди три години по един много умен начин, работи, проблем няма. Това заяви президентът от 2012-2017 г. Росен Плевнелиев в ефира на bTV по повод санкциите на САЩ срещу "Лукойл".

И обясни за Германия: "Там въведоха особен управител. Този особен управител законно, но и по принципите на отговорното и прозрачно управление на търговско дружество, взимаше своите решения, съгласуваше ги с американската страна, за да няма санкции, съгласуваше ги и с европейската комисия, която трябва да е наясно, и да ни бъде важен гръб в трудната ситуация, и ги съгласуваше и с руската страна, за да няма след това милиардни дела".

Относно разполагането с активите на рафинерията 

"Това може би ще се окаже тежка грешка на българското правителство. Каквото и да направят в посока национализация, това ще взриви бизнес средата в България - в никакъв случай. Ако обаче тръгнат да продават активите на "Лукойл" България, това трябва единствено да стане със съгласието на "Лукойл", иначе ни грузят тежки милиардни санкции и руснаците ще бъдат големите печеливши", коментира Плевнелиев по повод приетите промени от парламента, с които се разширяват правомощията на особения управител в "Лукойл" и му се дава право да продава активите на компанията.

"Ако българската държава допусне грешката да национализира или да я продаде, без да се съгласува и вземе разрешението на "Лукойл", "Лукойл" ще ни осъди за огромни пари поне в 10 международни институции, които считам, че ще отсъдят в тяхна полза. Трябва да бъдем много внимателни", призова президентът. 

"Пълна прозрачност - към американската страна. Българското външно министерство буквално трябва да спи там, но и към руската страна. Тя трябва да знае особения управител какви действия ще предприема. И към Европейската комисия, за да може тя да бъде нашия адвокат в този труден момент, да не стигнем до нещо, за което станахме свидетели с договора "Боташ", където българската държава беше задгробена по един непрозрачен начин на Коледа за няколко милиарда", добави още Плевнелиев. 

"Говореше се, че турската страна има огромен интерес към покупката на тази рафинерия. В продължение на години имаше оферти, събираха се от собствениците на "Лукойл". Турция играе важна роля, има добри отношения с администрацията на Тръмп, и би могло да стане така, че една турска оферта към "Лукойл", подкрепена от Белия дом, да има своята тежест", коментира Плевнелиев. 

Според него преговорите ще се водят далеч от София.


Още по темата: общо новини по темата: 48
09.11.2025 Министърът на икономиката: Искаме изключение от санкциите за "Лукойл"
09.11.2025 ДАНС проверява рафинерията и офисите на "Лукойл"
09.11.2025 Костадин Ангелов: Назначаването на особен управител има за цел да гарантира стабилността на доставките 
09.11.2025 Николай Денков: В бюджета има "нагли и небалансирани искания"
08.11.2025 Вучич: Българите не чакат ''Лукойл'' да спре, а действат, ние не правим
нищо
08.11.2025 Анализатор: Ако рафинерията в Бургас затвори, може да се стигне до политическа криза и предсрочни парламентарни избори
предишна страница [ 1/8 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Министърът на икономиката: Искаме изключение от санкциите за "Лук...
20:47 / 09.11.2025
Разкриха нарушения в автошколи, след като техни курсисти предизви...
21:23 / 09.11.2025
ДАНС проверява рафинерията и офисите на "Лукойл"
19:50 / 09.11.2025
Диана Русинова: Над 100 автомобила нарушиха тази забрана за по-ма...
19:09 / 09.11.2025
Предприемач: Ако имаш ТЕЛК, пенсия и работиш на заплата, най-веро...
18:35 / 09.11.2025
След две сложни операции! Жената, наръгана с нож в центъра на Бла...
18:35 / 09.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Клиенти носят пълни догоре буркани със стотинки, търговците имат право да отказват плащания с над 50 монети
Клиенти носят пълни догоре буркани със стотинки, търговците имат право да отказват плащания с над 50 монети
11:38 / 07.11.2025
Cобственик на магазин: Като казаха, че ще влиза еврото, всеки започна да си изпразва касичките
Cобственик на магазин: Като казаха, че ще влиза еврото, всеки започна да си изпразва касичките
21:01 / 07.11.2025
Бизнесдама, позната на цяла България, днес става на 60
Бизнесдама, позната на цяла България, днес става на 60
08:42 / 07.11.2025
Градът на мечтите: Преди 40 г. е с население 53000, днес се е свил наполовина
Градът на мечтите: Преди 40 г. е с население 53000, днес се е свил наполовина
13:14 / 07.11.2025
Адвокат: Готвят нов абсурден стикер
Адвокат: Готвят нов абсурден стикер
20:38 / 07.11.2025
Недоволство в Пловдив заради нов строеж. Инвеститорът: Могат да искат и по въздуха да вкарваме техниката
Недоволство в Пловдив заради нов строеж. Инвеститорът: Могат да искат и по въздуха да вкарваме техниката
09:28 / 07.11.2025
Затягат условията за пенсиониране
Затягат условията за пенсиониране
12:21 / 09.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Електронно таксуване в градския транспорт
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: