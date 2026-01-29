ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Плевнелиев: Политиците говорят страшни лъжи и глупости и манипулират хората в обратната посока
Автор: ИА Фокус 19:07Коментари (0)0
© bTV
"Все повече се убеждавам, че служебното правителство не би следвало да го има изобщо като институция. Правителството, което управлява и е изгубило доверието на гражданите, трябва да си изпие горчивата чаша“, каза Росен Плевнелиев, президент на България в периода 2012-2017 г.

"Много е жалко, когато политиците се замерят с всякакви твърдения за манипулация на изборите. Те трябва да се правят от една професионална администрация. Законът да не се променя повече“, коментира пред bTV Плевнелиев.

Въпреки всичко той очаква честни избори, защото вярва, че изборите в България в голямата си степен са честни.

"Просто политиците говорят страшни лъжи и глупости и манипулират хората в обратната посока“, смята Росен Плевнелиев.

Той също така не смята, че изборните ни правила са толкова лоши, нито изборната ни администрация.

"Крайно време е нашите политици да се уговорят как ще се правят изборите и малко по-малко да политизират нещо, което е свързано с работата на една професионална администрация“, каза той.

Според него Румен Радев е "абдикирал“ от отговорността си на държавен глава и с това е нанесъл голям удар по демокрацията ни.

"Той ще остане в историята като първия български държавен глава, доброволно абдикирал от това да бъде президент на България“, каза Росен Плевнелиев.

"На един президент не му отива, след като е бил президент на всички българи, да слезе на политическия терен и да се бори за властта. Президентът е морален компас на нацията и служи на целия народ. Радев ще се бори и може да вземе властта, зависи от хората“, коментира още той.

Плевнелиев вярва, че 2026-а ще е годината, в която може да се промени съдбата на България, най-малкото защото Тръмп има точно тази година, за да довърши това, което е решил да направи.

"Най-големият кошмар за мен е, че той разсъждава в категорията на велики сили и свери на влияние. Това означава, недай си боже, Тръмп да не реши да се съберат заедно с президентите на Китай и на Русия и да разпределят свери на влияние. Това го видяхме веднага след Втората световна война и тогава България не си беше написала домашното. Беше в менюто, осъдена на 45 години комунистическа диктатура“, коментира още Плевнелиев.

"ЕС трябва да се събуди от "бурята Тръмп“ и да намери себе си в този свят, който ни връща в 19. век, когато велики сили разпределяха свери на влияние“, допълни той.


Още по темата: общо новини по темата: 25
29.01.2026 »
29.01.2026 »
29.01.2026 »
29.01.2026 »
29.01.2026 »
28.01.2026 »
предишна страница [ 1/5 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Рая Назарян наказа пловдивски депутат с отстраняване
15:16 / 29.01.2026
Мария Филипова е готова да стане служебен премиер
15:17 / 29.01.2026
Водещи юристи станаха жертва на измама
14:01 / 29.01.2026
Велислава Делчева отказа да е служебен премиер
14:03 / 29.01.2026
Българите налитат на имоти в Халкидики
12:24 / 29.01.2026
Стъклото на колата на Костадин Костадинов се пръсна на паркинга п...
12:36 / 29.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове
17:33 / 27.01.2026
Събраха се
Събраха се
21:12 / 28.01.2026
Строителен предприемач: Имотите в България ще поскъпнат драстично заради рекордните цени на бетона и цимента
Строителен предприемач: Имотите в България ще поскъпнат драстично заради рекордните цени на бетона и цимента
11:46 / 27.01.2026
Повече от щастлива в новата си къща
Повече от щастлива в новата си къща
09:10 / 27.01.2026
Сляп е по рождение, всичко е постигнал сам и вече е легенда, която днес става на 59
Сляп е по рождение, всичко е постигнал сам и вече е легенда, която днес става на 59
11:35 / 27.01.2026
Икономист: Чака ни много по-тежка криза от 2008 г. Доларът ще се срине и ще бъде заменен със злато
Икономист: Чака ни много по-тежка криза от 2008 г. Доларът ще се срине и ще бъде заменен със злато
12:30 / 29.01.2026
Транспортен бос купи автогара "Родопи" и част от "Север"
Транспортен бос купи автогара "Родопи" и част от "Север"
08:27 / 28.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Зима 2025/2026 г.
Парламентарни избори 2026
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: