Планираното увеличение на тол таксите, което трябваше да влезе в сила от 1 март 2026 г., се отлага за неопределено време. Решението е взето от служебното правителство с аргумента да не се създава обществено напрежение около националния празник.Съгласно новата тарифа, от началото на март трябваше да бъдат въведени значително по-високи такси за преминаване по платената пътна мрежа за тежкотоварни автомобили над 3,5 тона. Автомобилните превозвачи вече предупредиха за сериозно поскъпване, което според тях би се отразило пряко върху транспортния сектор и крайните цени на стоки и услуги.Най-осезаемо е увеличението при автобусите над 12 тона, движещи се по автомагистрали. При тях средното повишение на тарифите варира между 83% и 167% спрямо досегашните ставки.Новата наредба предвиждаше камионите и автобусите в най-ниския екологичен клас, тези с най-високи въглеродни емисии, да заплащат почти двойно по-високи такси.Според представителите на бранша обаче възниква сериозен практически проблем: повечето превозни средства, произведени преди 2025 г., автоматично се класифицират в най-ниския клас при регистрацията в толсистемата, дори когато отговарят на екостандарта Евро 6.Превозвачите настояват за преразглеждане на методиката за класификация, като предупреждават, че прилагането ѝ в този вид би довело до непропорционално финансово натоварване на сектора.Към момента няма обявен нов срок за въвеждане на актуализираните тарифи. Решението остава отложено за неопределено време.