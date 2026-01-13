ЗАРЕЖДАНЕ...
|Планински спасител: Има ледена кора под снега, силният вятър не спира
"Не е причината само това, че скиорът е излязъл от пистата. Той е бил с много слаба екипировка, без каска, неподходящо за ски писта, камо ли за извън нея. Подхлъзва се, пада от скален праг и след няколко удара в скали и дървета намира смъртта си", казва пред bTV Александър Весков, планински спасител.
Комбинация от търсене на адреналин и безразсъдство - това са причините много туристи да пренебрегват правилата в планината. "Условията са много завладяващи и приятни за пистово каране, но преди да се предприеме такова преживяване, трябва да се запознаете с мерките за безопасност", призовава планинският спасител.
Той заяви, че има изключително висока лавинна опасност. Има и ледена кора под снега заради дъжда. Силният вятър не спира по основните части на планините и това допринася за големи снегонавявания.
Времето в планината се променя много бързо и е изключително важно да взимаме мерки за безопасност. Все по-често обаче ставаме свидетели на туристи и скиори, които нарушават тези мерки за безопасност - Подбиране на точната екипировка, съобразяване на маршрута с личните способности и с времето, съобщаване на възможно най-много хора какъв ще е маршрутът ни, зареждане на устройствата, заяви още Весков.
