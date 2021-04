Писател, роден в България, е кандидат за президент на Израел

© Израелският писател и политик проф. Михаел Бар-Зоар, роден в София, официално е кандидат за президент на Израел, съобщи Яков Джераси, председател на международната фондация "България", за "24 часа".



"Това е голяма новина за България", каза още Джераси, според когото това са плодовете на българо-израелските отношения след Втората световна война.



Очаква се президентските избори в Израел да са през юли. Те се организират от Кнесета (Народното събрание), който избира президента с абсолютно мнозинство. Сегашният държавен глава там - Реувен Ривлин, няма право да се кандидатира повторно, тъй като 7-годишният президентски мандат е еднократен.



Михаел Бар-Зоар е роден на 30 януари 1938 г. в София. Емигрира от България в Израел през 1948 г. Учи в гимназия в Тел Авив и завършва икономика и международни отношения в Еврейския университет в Йерусалим. Два пъти е член на Кнесета - през 1981 – 1984 г. и през 1988 – 1992. Бил е и председател на Комисията по образованието.



Проф. Бар-Зоар е автор на биографични и исторически изследвания. Сред тях е и историята за спасяването на българските евреи през Втората световна война, която описва в книгата си "Извън хватката на Хитлер. Героичното спасение на българските евреи" (Beyond Hitler's Grasp. The Heroic Rescue of Bulgaria's Jews (1998). Пише биографии на Бен Гурион и Шимон Перес. През 1965 г. е удостоен с израелската награда "Соколов“ за журналистическите му приноси.



През 2018 г. е удостоен с най-високото държавно отличие у нас - орден "Стара планина" - първа степен.