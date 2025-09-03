"Пирогов" с последна информация за състоянието на децата от тежката катастрофа в Монтана

© От УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" съобщиха за състоянията на двете пострадали деца при тежката катастрофа край Монтана от неделя.



"Фокус" припомня, че двете момчета бяха докарани вчера с два медицински хеликоптера в София.



"15-годишното дете е в стабилно състояние, но другият пациент на 21 години остава в тежко състояние с опасност за живота. Провежда се реанимационно лечение", казаха от "Пирогов".