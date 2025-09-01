ЗАРЕЖДАНЕ...
|Гроздан Караджов: Не е подавана заявка за транспортиране с медицински хеликоптер на пострадалото дете край Монтана
Във връзка с публикации, че пострадало в пътнотранспортно произшествие дете не е било превозено с хеликоптер на България Хели Мед Сървиз от МБАЛ Монтана до София даваме следната информация:
След получаване на сигнала, че на детето е отказано транспортиране с хеликоптер на спешната медицинска помощ по въздух, вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов извърши незабавна проверка дали операторът България Хели Мед Сървиз е отказал да изпълни посочената ХЕМС мисия. От вчера до момента сигнал за транспортиране на този пациент не е постъпвал нито в България Хели Мед Сървиз, нито в Центъра за спешна медицинска помощ по въздух.
От телефонен разговор на вицепремиера с директора на МБАЛ Монтана д-р Тони Тодоров, стана ясно, че здравословното състояние на детето в момента не позволява транспортирането му в друга болница. Това е причината МБАЛ Монтана до момента да не е подала искане за транспортиране на пациента. Съгласно процедурата, само изпращащата болница може да реши дали състоянието на детето изисква и дали позволява то да бъде транспортирано до друго лечебно заведение с медицински хеликоптер. Следващата стъпка е потвърждението на приемащата болница, че има възможност да хоспитализира пациента.
Вицепремиерът Караджов и министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов са в непрекъсната връзка с МБАЛ Монтана и по преценка на лекуващия екип ще осигурят както трансфер по въздуха, така и приемаща болница в София.
"Не е допустимо трети лица без медицинска експертиза да преценяват нуждата от използването на спешна медицинска помощ по въздух, защото много често това може да коства живота на пациента“, заяви Гроздан Караджов по повод разпространената информация. Той допълни, че България Хели Мед Сървиз остава в готовност да излети на минутата, ако получи заявка от Центъра за спешна медицинска помощ по въздух, каквато е процедурата.
Преди минути от МЗ казаха, че лекарите не препоръчват да се транспортират децата заради състоянието им.
