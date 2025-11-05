ЗАРЕЖДАНЕ...
|Петър Чобанов: БНБ ще бъде пълноправен участник при вземането на решения за еврозоната!
Събитието се проведе в Университета за национално и световно стопанство, организирано от УНСС, Българската народна банка и Институтът по икономики и политики към УНСС.
"България ще стане част от ядрото на европейските финансова икономическа архитектура с присъединяването си към еврозоната, допълни Чобанов. Това, наред с останалите ползи означава по-ниски транзакционни разходи за бизнеса и гражданите, по-голяма привлекателност за чуждестранните инвестиции, по-добър достъп до финансови пазари и по-висока защита срещу външни шокове", каза Чобанов.
Чобанов увери, че ролята на БНБ е и ще продължава да бъде ключова.
"От наблюдател и участник в подготовката, БНБ ще се превърне в пълноправен член на евросистемата", каза още той.
